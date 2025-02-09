快訊

有神快拜！他把iPhone 6S換成iPhone 16 Plus讚優點 嚇壞網友：竟撐10代

哈瑪斯持槍逼人質致謝詞！還頒發「獲釋證書」引爆以色列怒火

高嘉瑜猛打李彥秀房產 港湖藍營反擊了...想表功求位？

美國暫停援外計畫 台灣捐贈瓜地馬拉米糧不中斷

中央社／ 瓜地馬拉市8日專電

川普政府近期停止所有援外計畫，台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉也受到衝擊。駐瓜地馬拉大使館日前宣布捐贈990噸白米，並且啟動公共衛生醫療計畫，幫助偏鄉瓜國人民。

捐贈儀式由駐瓜地馬拉大使張俊菲與美國非政府組織「糧食濟貧組織」（Food For The Poor）、瓜地馬拉市「明愛會」（Caritas Arquidiocesana）及「馬爾他騎士團」代表，共同主持。

台灣此次捐贈990噸白米，並且同時啟動國際合作發展基金會，與美國非政府組織「糧食濟貧組織」共同推動的醫療公衛計畫。駐瓜地馬拉大使館在去年11月也與「糧食濟貧組織」共同捐贈1000噸白米，並且由「明愛會」及「馬爾他騎士團」協助分送到瓜國需要的家庭。

張俊菲表示，這次白米捐贈協議，象徵台灣與國際NGO攜手合作，改善瓜地馬拉民眾糧食安全的成果。而台灣國際合作發展基金會與美國「糧食濟貧組織」共同推動的醫療公衛計畫，預計可為瓜地馬拉1萬個家庭，提供牙科、小兒科及家醫科等醫療服務。

「糧食濟貧組織」副董事長庫里（Mark Khouri）說，組織與台灣國合會在拉丁美洲及加勒比海地區，已經攜手共同援助友邦合作超過20年，瓜國「明愛會」及「馬爾他騎士團」對於台灣政府援助米糧以及公衛醫療，改善瓜地馬拉偏鄉人民生活，也表達由衷誠摯的感謝。

根據瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，美國停止USAID所有外援後，日前所有USAID駐瓜地馬拉人員已經結束任務，依照限期全數離境返美。

報導指出，2001年至2024年期間，USAID對瓜地馬拉援助總金額超過25億美元，光去年就援助近1億9000萬美元。這些資金被瓜地馬拉政府用於教育、經濟發展和安全等領域，但近年來更著重在移民和邊境管制上，以加強打擊非法移民和販毒組織活動。

公衛 瓜地馬拉 美國

延伸閱讀

川普強制國際開發署員工休假 法官下令暫停執行

德媒：馬斯克表示無意收購TikTok

川普：本周對多國祭「對等關稅」 未點名打擊國家

經濟日報社論／全球貿易戰開打 我們準備好了嗎？

相關新聞

馬斯克退出TikTok收購戰！華爾街日報曝這3大科技巨頭有興趣

特斯拉執行長兼社群媒體X老闆馬斯克表態無意收購短影音平台TikTok，美國總統川普則在自家社群稱對TikTok「非常感興...

川普關稅措施 挑動投資人神經

美國股市上周五收盤下跌，結束三連漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會不急於降息的預期心理，美國總統川普說，他打算公...

川普預告將公布對等關稅措施…美股嚇跌 不安情緒加劇

美股三大指數上周五（7日）下跌，結束連三漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，加上美...

黃金今年漲勢更勝比特幣 一度寫2,886美元新高價

國際金價7日改寫盤中新高，現貨價格一度漲至每英兩2,886.79美元，終場連六周收紅。在美國總統川普政策帶來不確定性，引...

軟銀將成OpenAI頭號金主 可望敲定400億美元投資

日本軟體銀行（SoftBank）傳出即將敲定在OpenAI砸下400億美元的一級投資（primary investmen...

川普落實新政波及充電站 暫停批准對電動車相關建設撥款

美國總統川普政府正暫停對電動車充電網絡的建設撥款，落實其競選政見。另外，川普繼續政策連發，不但宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。