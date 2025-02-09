美國暫停援外計畫 台灣捐贈瓜地馬拉米糧不中斷

川普政府近期停止所有援外計畫，台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉也受到衝擊。駐瓜地馬拉大使館日前宣布捐贈990噸白米，並且啟動公共衛生醫療計畫，幫助偏鄉瓜國人民。

捐贈儀式由駐瓜地馬拉大使張俊菲與美國非政府組織「糧食濟貧組織」（Food For The Poor）、瓜地馬拉市「明愛會」（Caritas Arquidiocesana）及「馬爾他騎士團」代表，共同主持。

台灣此次捐贈990噸白米，並且同時啟動國際合作發展基金會，與美國非政府組織「糧食濟貧組織」共同推動的醫療公衛計畫。駐瓜地馬拉大使館在去年11月也與「糧食濟貧組織」共同捐贈1000噸白米，並且由「明愛會」及「馬爾他騎士團」協助分送到瓜國需要的家庭。

張俊菲表示，這次白米捐贈協議，象徵台灣與國際NGO攜手合作，改善瓜地馬拉民眾糧食安全的成果。而台灣國際合作發展基金會與美國「糧食濟貧組織」共同推動的醫療公衛計畫，預計可為瓜地馬拉1萬個家庭，提供牙科、小兒科及家醫科等醫療服務。

「糧食濟貧組織」副董事長庫里（Mark Khouri）說，組織與台灣國合會在拉丁美洲及加勒比海地區，已經攜手共同援助友邦合作超過20年，瓜國「明愛會」及「馬爾他騎士團」對於台灣政府援助米糧以及公衛醫療，改善瓜地馬拉偏鄉人民生活，也表達由衷誠摯的感謝。

根據瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，美國停止USAID所有外援後，日前所有USAID駐瓜地馬拉人員已經結束任務，依照限期全數離境返美。

報導指出，2001年至2024年期間，USAID對瓜地馬拉援助總金額超過25億美元，光去年就援助近1億9000萬美元。這些資金被瓜地馬拉政府用於教育、經濟發展和安全等領域，但近年來更著重在移民和邊境管制上，以加強打擊非法移民和販毒組織活動。