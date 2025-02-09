德媒：馬斯克表示無意收購TikTok

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

根據德國最大報業集團斯普林格（Axel Springer SE）公司旗下媒體，美國億萬富豪馬斯克今年1月底曾以視訊方式參與一場峰會，當時他表示對收購短影音平台TikTok不感興趣。

美國總統川普（Donald Trump）上月提到，如果馬斯克（Elon Musk）願意，他對馬斯克收購中國企業字節跳動（ByteDance）擁有的TikTok持開放態度。

然而馬斯克在一週後指出，他並未為收購TikTok出價。

馬斯克說：「我沒有任何關於如果我擁有TikTok，我要做什麼的計畫。」他補充道，他個人沒有在使用TikTok，也不熟悉這款應用程式的介面。

馬斯克談到：「我不急著收購TikTok，我通常不會收購公司，這相當罕見。」他在2022年以440億美元收購社群媒體推特（Twitter），並將其更名為X，不過馬斯克稱自己其實並不常這麼做。

他說：「我通常是從頭開始建立公司。」

美國去年以國家安全為由，立法要求字節跳動今年1月19日前脫手TikTok，否則這個短影音平台將在美國被禁。

川普1月20日就任總統後簽署行政命令，要求將禁令實施時間延後75天。

美國總統川普在2月初簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購TikTok。

TikTok 美國 馬斯克

延伸閱讀

川普：本周對多國祭「對等關稅」 未點名打擊國家

「一群激進瘋子」川普擬大裁員USAID至300人 僅這類員工可留下

馬斯克挺極右派 特斯拉上月在德國銷量暴跌59%

白宮發言人秀證據 痛批USAID將納稅人血汗錢用於「DEI垃圾」

相關新聞

川普預告將公布對等關稅措施…美股嚇跌 不安情緒加劇

美股三大指數上周五（7日）下跌，結束連三漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，加上美...

軟銀將成OpenAI頭號金主 可望敲定400億美元投資

日本軟體銀行（SoftBank）傳出即將敲定在OpenAI砸下400億美元的一級投資（primary investmen...

川普關稅措施 挑動投資人神經

美國股市上周五收盤下跌，結束三連漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會不急於降息的預期心理，美國總統川普說，他打算公...

黃金今年漲勢更勝比特幣 一度寫2,886美元新高價

國際金價7日改寫盤中新高，現貨價格一度漲至每英兩2,886.79美元，終場連六周收紅。在美國總統川普政策帶來不確定性，引...

川普落實新政波及充電站 暫停批准對電動車相關建設撥款

美國總統川普政府正暫停對電動車充電網絡的建設撥款，落實其競選政見。另外，川普繼續政策連發，不但宣...

馬斯克惹怒消費者 特斯拉在歐銷量大減

特斯拉（Tesla）電動車遭到歐洲消費者抵制，成了上周最大輸家，不僅上月銷量大減，特斯拉上周股價也大跌近11%，寫下四個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。