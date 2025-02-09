馬斯克惹怒消費者 特斯拉在歐銷量大減

特斯拉（Tesla）電動車遭到歐洲消費者抵制，成了上周最大輸家，不僅上月銷量大減，特斯拉上周股價也大跌近11%，寫下四個月來最大單周跌幅。

根據德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）7日公布的較詳細數據，福斯上月成長力道最強，電動車銷量比一年前增加6,521輛，福斯旗下Seat品牌以掛牌數增加2,520輛名列第二，特斯拉銷量減少1,875輛。德國上月電動車總銷量大增54%，特斯拉在德國的電動車市占率已從一年前的14%降至4%，甚至落後Skoda、賓士及奧迪等品牌。

特斯拉執行長馬斯克干預德國即將舉行的聯邦選舉，可能是特斯拉上月德國銷量大減的原因之一。根據一項1月中旬舉行的調查，德國人對馬斯克持負面觀感，馬斯克支持極右派另類選擇黨（AfD）的政治干預行為不受歡迎。特斯拉上月英國銷量也下滑，法國銷量大減63%，代表在歐洲三大電動車市場掛牌數全面減少。

除了歐洲，中國大陸也傳出壞消息。數據顯示，特斯拉1月中國大陸交車量比一年前下滑11.5%。