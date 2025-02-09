Fed官員認同不急於降息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

美國聯準會（Fed）三位決策官員7日表示，美國目前就業市場穩健，川普的政策將如何影響經濟成長的不確定性，再加上通膨仍然在高點，凸顯出Fed不急於降息的合理性。美國利率市場交易員現在預期於Fed今年只會降息一次，比先前所估的6月開始降息兩次，相差很大。

Fed理事庫格勒在佛州邁阿密的活動上說，「勞動力市場健康，既沒有減弱，也沒有過熱的跡象」，但川普新政對經濟的影響有著「相當大的不確定性」，「近期通膨改善的進展緩慢且有起伏，通膨仍在高點」。她強調，「考慮這一系列因素，謹慎的做法是，在一段時間內維持聯邦資金利率不變」。

明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里在雅虎財經的訪談中表示，政策的不確定性，讓Fed處於「觀望」模式。他認為，未來兩個月的通膨數據，對於Fed制定政策非常重要，「如果我們看到非常好的通膨數據，而勞動力市場同時保持強勁，那麼我認為將會令我傾向支持進一步寬鬆」。

密西根大學消費者調查最新公布的資料顯示，美國家庭對一年後的通膨率預期較前一個月跳增1個百分點至4.3%，這也是利率市場降息預期現在大減的原因之一。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比對此向雅虎財經表示，他並不太在意家庭對通膨產生新擔憂，理由是金融市場的通膨預期早已錨定。雖然他也提到Fed在政策迷霧裡行動應該放慢，但基於相信通膨正向2%的目標回落，古斯比重申了Fed政策利率在12-18個月內將會「顯著」下降的觀點。

Fed 美國 通膨

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