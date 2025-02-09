川普預告將公布對等關稅措施…美股嚇跌 不安情緒加劇

美股三大指數上周五（7日）下跌，結束連三漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，加上美國總統川普預告將公布對等關稅措施，更挑動投資人不安的神經。

那斯達克綜合指數上周五跌1.4%，道瓊工業指數下跌444點，和標普500指數雙雙下跌接近1%。一周下來，三大指數全面收黑，標普跌0.2%，道瓊和那指均跌0.5%。費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌1.6%和2.1%，台積電ADR周線跌了1.5%。

亞馬遜業績展望遜於預期，但和微軟、Google和Meta一樣，仍擴大AI相關資本支出計畫。輝達（NVIDIA）周線大漲8.1%，收復前一周DeepSeek爆紅後損失的部分失地。Meta股價連15個交易日走高。

投資人最在意的還是通膨，擔心美國對外加徵關稅勢必推升物價，進而耽擱降息周期。

美國上周五公布1月非農就業人數增加14.1萬人，低於預期，但薪資增幅超強。密西根大學調查消費者對未來一年通膨預期升至2023年11月來最高水準。受此影響，美國10年期公債殖利率上周五走高5個基點至4.49%。

展望本周，聯準會主席鮑爾將在周二、周三赴參院和眾院發表貨幣政策證詞。投資人更關注周三公布的1月消費者物價指數。

關稅也讓業者對展望更加迷茫，標普500指數成分股企業在財報法說會提到「關稅」的次數達到2019年以來最高水準。