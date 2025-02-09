軟銀將成OpenAI頭號金主 可望敲定400億美元投資

日本軟體銀行（SoftBank）傳出即將敲定在OpenAI砸下400億美元的一級投資（primary investment），成為這家人工智慧（AI）新創公司的頭號金主。

美國財經新聞網站CNBC記者暨節目主持人費伯表示，知情人士透露，軟銀預定一、兩年內提供這筆融資，第一筆款項最快春季支付。其中多達100億美元將以軟銀取得的銀行聯貸支付。軟銀將因此超越微軟，躍為OpenAI最大投資人。

有了這筆巨資挹注，OpenAI估值如今上看3,000億美元。去年10月，私募投資人估計OpenAI估值為1,570億美元。

新一輪融資原本預計可望賦予OpenAI大約3,400億美元的估值，但知情入士說，實際數字更接近3,000億美元。

OpenAI可望把一部分資金用於「星際之門」（Stargate），即軟銀、OpenAI和甲骨文（Oracle）的合資計畫。美國總統川普1月宣布這項計畫，將投入數十億美元於美國AI基礎建設。OpenAI之前採取一連串行動向川普示好，包括執行長奧特曼捐款100萬美元給川普就職基金。

OpenAI在2022年底推出聊天機器人ChatGPT震撼全球，引爆生成式AI軍備競賽。此後，該公司面臨激烈競爭，對手包括馬斯克的xAI，以及微軟、Google、亞馬遜、Meta和Anthropic。據估計，生成式AI市場營收十年內可望突破1兆美元。

軟銀上周一剛承諾每年投資30億美元採用OpenAI技術，既用於軟銀本身，也用於旗下子公司，例如英國晶片設計公司安謀（Arm）。

軟銀與OpenAI也宣布組成合資公司「SB OpenAI Japan」，在日本向企業行銷OpenAI的技術。

上個月，OpenAI發表專為美國政府量身打造的ChatGPT Gov平台，號稱比ChatGPT Enterprise更安全可靠，可讓政府機關把「非公開、敏感資訊」餵入OpenAI的模型，同時在內部安全的主機環境下運作。

OpenAI面臨新的競爭壓力。中國大陸AI新創公司DeepSeek的應用程式（App）1月一推出，就躍上蘋果AppStore排行榜冠軍。DeepSeek的R1模型不僅在技術上有突破，據媒體報導訓練成本也遠低於美國對手的模型，導致美國科技股大跌。