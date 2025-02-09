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川普關稅措施 挑動投資人神經

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國股市上周五收盤下跌，結束三連漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會不急於降息的預期心理，美國總統川普說，他打算公布對等的關稅措施，更加挑動投資人不安的神經。

一周下來，美股三大指數全面收黑，標普跌百分之○點二，道瓊和那指均跌百分之○點五，費城半導體指數和台積電ＡＤＲ周五各跌百分之一點六和百分之二點一，台積電ＡＤＲ周線跌了百分之一點五，輝達周線則是大漲百分之八點一，收復前一周DeepSeek暴紅後損失的部分失地。

投資人最在意的還是通膨，美國對外加徵關稅也勢必推升物價，至終耽擱期待已久的降息周期。

關稅也讓業者對展望更迷茫，標普五百指數成分股企業在財報法說會提到關稅的次數達二○一九年以來最高。投資顧問公司ＮＥＰＣ資深投資主管厄佩爾建議客戶，不要因川普關稅政策反覆而貿然交易。

台積電 指數 美國

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