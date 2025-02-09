黃金今年漲勢更勝比特幣 一度寫2,886美元新高價

國際金價7日改寫盤中新高，現貨價格一度漲至每英兩2,886.79美元，終場連六周收紅。在美國總統川普政策帶來不確定性，引發避險資產搶購潮，黃金今年表現遠比比特幣來得亮眼。

根據彭博資訊彙編數據，金價今年來已漲9%，比特幣價格只漲3%，比特幣價格已從高點下滑10%，報價約96,694美元。川普上任後發布一連串關稅措施、美中貿易戰持續升溫，此外地緣政治動盪也加劇，都使資金轉而湧入黃金等避險資產，比特幣則面臨壓力。

High Ridge Future金屬交易主管梅格說，「金市焦點仍在於川普關稅政策帶來的不確定性」。美中貿易戰和關稅威脅等近期事件，持續強化黃金的吸引力。