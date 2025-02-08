Meta將展開全球裁員5%計畫 加速聘僱機器學習工程師

Meta 即將在10日展開全球裁員計畫，同時加速聘僱機器學習工程師。

路透報導，臉書母公司Meta 7日在內部備忘錄中告知員工，將在下周一正式啟動先前預告的裁員計畫，包含美國在內的大多數國家，將會自當地時間周一上午5:00開始寄出裁員通知。Meta人事總監蓋爾（Janelle Gale）也已經證實此事。

備忘錄也說，德國、法國、義大利及荷蘭的員工將因當地法規而豁免於本次縮編措施。另外，在歐洲、亞洲及非洲的十多個國家，員工將在11日到18日接到通知。

Meta上個月證實，公司正在規劃裁撤5%「表現最差」的員工，但至少也會補上其中一些職缺。

科技媒體The Information報導，蓋爾在7日的內部通知中提到，不同於先前的裁員做法，Meta辦公室在周一仍會保持開放，也將不再提供關於決策的進一步細節。

另一則同日發布的公告，則請員工協助機器學習工程師、及其他關鍵工程師職務的招募工作。聘僱程序將在本月11日到3月13日之間舉行。