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OpenAI成立德國子公司 加速歐洲布局迎戰Deepseek

中央社／ 柏林8日專電
阿特曼昨天參加柏林工業大學人工智慧座談，在會中宣布將在慕尼黑成立辦公室。圖／法國新聞社
阿特曼昨天參加柏林工業大學人工智慧座談，在會中宣布將在慕尼黑成立辦公室。圖／法國新聞社

因應中國人工智慧新創公司DeepSeek競爭，美國AI巨頭OpenAI宣布在慕尼黑設立德國首座辦公室，加速歐洲布局，執行長阿特曼指出，德國是OpenAI在歐洲最大市場，另呼籲歐洲應積極應用AI，以免落後全球競爭。

阿特曼（Sam Altman）昨天參加柏林工業大學（TU Berlin）人工智慧（AI）座談，在會中宣布將在慕尼黑成立辦公室。

OpenAI聲明稿指出，過去1年ChatGPT在德國的使用者數量成長3倍，德國是OpenAI在歐洲最大市場，擁有最多ChatGPT付費用戶，以及大量應用程式介面（API）開發者，慕尼黑辦公室將於未來幾個月啟動，目前已公開招募工程師、公關、政府事務及產品行銷等職位。

阿特曼在座談會前表示，德國以技術和工業創新聞名，「透過在德國設立第1家辦公室，我們能幫助更多人、企業和機構，充分發揮（人工智慧）這項變革性技術的潛力並從中受益。」

根據OpenAI，目前已有多家德國企業與研究機構採用其技術，包括時尚電商Zalando、馬克思普朗克研究所（Max-Planck-Institut）及語言學習平台Babbel。

OpenAI在歐洲，包括布魯塞爾、都柏林、倫敦和巴黎都有辦公室。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）總經理赫爾曼（Robert Hermann）說明，OpenAI選在慕尼黑設立辦公室，突顯慕尼黑作為歐洲深度技術（Deep Tech）中心的重要性。

他也強調，歐盟已透過「人工智慧法」建立穩固的AI監管框架，在歐盟生產AI產品的企業能符合國際標準。

德國政府近年積極吸引AI產業投資，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等都落腳慕尼黑，使它成為當前德國軟體重鎮，而人工智慧與數位創新技術的快速發展，也成為驅動軟體業增長的重要動能。

根據市場研究機構Startup detector報告，德國去年與AI應用相關的軟體新創企業數量，即在德國景氣低迷中逆勢增長，在新成立的企業中，有1/4與軟體相關，數量比2023年增長33%。

而當前持續深化在歐洲的布局OpenAI，同時面臨中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）挑戰，該公司產品採取開放原始碼（Open Source）策略，與OpenAI採用的封閉式模式形成對比，使其在AI開發社群中獲得關注。

阿特曼在柏林工業大學的座談會上，被問及DeepSeek開源模型是否將改變市場時，他回應，「開源有其價值，世界上確實有它的空間。」而他下一站將前往巴黎，參加10日、11日舉行的法國AI高峰會，預計將面臨更多圍繞DeepSeek的相關提問。

ChatGPT DeepSeek OpenAI 德國 慕尼黑

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