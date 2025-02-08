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馬斯克頻干預德大選惹怒人 特斯拉慘遭抵制…本周股價重摔一成

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
特斯拉執行長干預歐洲政局導致特斯拉遭歐洲消費者抵制，股價本周挫跌逾一成。圖／路透
特斯拉執行長干預歐洲政局導致特斯拉遭歐洲消費者抵制，股價本周挫跌逾一成。圖／路透

特斯拉（Tesla）電動車遭到德國消費者抵制，成了本周最大輸家，不僅上月銷量大減，本周股價也大跌逾一成，寫下四個月來最大單周跌幅。

根據德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）7日公布的較詳細數據，福斯（VW）上月成長力道最強，電動車銷量比一年前增加6,521輛，福斯旗下Seat品牌以登記數增加2,520輛名列第二，特斯拉銷量減少1,875輛。德國上月電動車總銷量大增54%，特斯拉德國電動車市占率已從一年前的14%降至4%，甚至落後Skoda、賓士（Mercedes Benz）及奧迪（Audi）等品牌；德國是歐盟最大電動車市場。

特斯拉執行長馬斯克干預德國即將舉行的聯邦選舉，可能是特斯拉上月德國銷量大減的原因之一。根據一項1月中旬舉行的調查，德國人對馬斯克持負面觀感，馬斯克支持極右派另類選擇黨（AfD）的政治干預行為不受歡迎。特斯拉上月英國銷量也下滑，法國銷量大減63%，代表歐洲三大電動車市場登記數全面減少。

除了歐洲，同樣是特斯拉主要市場之一的中國大陸也傳出壞消息。數據顯示，特斯拉1月中國大陸交車量比一年前下滑11.5%。

特斯拉全球銷量報告意外疲弱，拖累股價本周下跌10.6%，收在361.62美元，是去年10月以來最差單周表現。對比之下，特斯拉中國大陸競爭對手比亞迪股價本周締造2020年以來最佳全周表現，原因是該公司升級智慧駕駛技術讓投資人感到振奮。

德國 特斯拉 馬斯克

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