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曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆留不住人

美股周線收黑…川普關稅引市場迷惘 專家籲別貿然交易

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）本周大漲8.1%，收復上周 DeepSeek爆紅後損失的部分失地。圖／路透
輝達（NVIDIA）本周大漲8.1%，收復上周 DeepSeek爆紅後損失的部分失地。圖／路透

美國股市周五下跌，結束三連漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，美國總統川普說他打算下周公布對等的關稅措施，更加挑動投資人不安的神經。

那斯達克綜合指數周五下跌1.4%，道瓊工業指數下跌444.23點，和標普500指數雙雙下跌接近1%。一周下來，三大指數全面收黑，標普跌0.2%，道瓊和那指均跌0.5%。

費城半導體指數和台積電ADR各跌1.6%和2.1%，台積電ADR周線跌了1.5%。

亞馬遜業績展望遜於預期，但和微軟、Google和Meta一樣，仍擴大人工智慧（AI）相關的資本支出計畫。輝達（NVIDIA）本周大漲8.1%，收復上周DeepSeek爆紅後損失的部分失地。Meta股價連續15個交易日走高，川普就職總統後即一路走強，漲幅高達17%。

投資人最在意的還是通膨，美國對外加徵關稅也勢必推升物價，至終耽擱期待已久的降息周期。

美國周五公布1月非農就業人數增加14.1萬人，低於預期，但薪資增幅超強。密西根大學調查消費者對未來一年通膨預期升至2023年11月來最高水準。

受此影響，美國10年期公債殖利率周五上漲5個基點至4.49%，仍低於上周五的4.566%。

不過，市場對Fed利率步調的預期並未出現重大變化。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，目前利率期貨交易推算今年僅降息1碼（0.25個百分點），時機可能在年中。

通膨疑慮既揮之不去，投資人更關注下周三發布的1月消費者物價指數（CPI）。根據FactSet的數據，1月CPI年增率料由2.9%降至2.8%，不計波動較大的食品和能源價格的核心物價將從3.2%降至3.1%。

關稅也讓業者對展望更加迷茫，標普500指數成分股企業在財報法說會提到「關稅」的次數達到2019年以來最高水準。

投資顧問公司NEPC資深投資主管厄佩爾（Jennifer Appel）表示，她建議客戶不要因川普關稅政策反覆而貿然交易。她說：「市場雜訊實在太多了，如果投資人過於計較自己的投資組合或市場判斷，可能會做出錯誤的決策。」

DeepSeek Fed 川普 標普 美國 非農就業

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