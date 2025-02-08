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「麗多城度假村」開發計畫涉破壞環境 印尼政府下令停止

中央社／ 雅加達8日專電
印尼MNC房產公司標誌。示意圖。圖／美聯社
印尼MNC房產公司標誌。示意圖。圖／美聯社

印尼政府下令MNC房產公司停止開發「麗多城」度假村，環境部表示，該計畫因破壞環境必須停止。雅加達郵報則指出，總統普拉伯沃正廢除多項前總統佐科威政府的國家戰略項目。另媒體也報導開發商曾與川普集團簽訂管理協議。

印尼環境部6日下令停止「麗多城」（Lido City）開發計畫，並解釋，該計畫對雨水管理不善，導致麗都湖淤積，水面積因此減少。另外，該計畫也未遵循政府批准的環境評估文件。

距離雅加達約70公里的「麗多城」計畫是由MNC集團旗下的MNC房產公司（MNC Land）負責開發。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，「麗多城」是個綜合度假村，占地為3000公頃，未來川普（Donald Trump）集團還將在該度假村內經營高級飯店與住宅。

MNC集團是印尼最大的媒體集團，旗下事業囊括媒體、金融及不動產等，創辦人陳明立（Hary Tanoesoedibjo）與川普關係密切，他與家人年初受邀出席川普的就職典禮。

陳明立2017年曾告訴路透社，他2015年與川普集團簽訂了一份管理協議。

雅加達郵報報導指出，「麗多城」位於前總統佐科威（Joko Widodo）執政時期所設立的經濟特區，並獲得政府提供的稅務減免等優惠措施。

2023年3月出席「麗多城」開幕典禮的經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）曾表示，直至2030年，「麗都城」將吸引約40兆印尼盾（約新台幣803億元）的投資。

雅加達環球報（Jakarta Globe）指出，針對遭政府宣布停工，MNC房產公司7日發布新聞稿否認相關指控，並指淤積問題早在2013年收購該土地時就已經存在。

該新聞稿寫道：「自2016年動工以來，我們已實施排水系統和沈積物屏障措施以解決這些問題。」

雅加達郵報報導，「麗多城」開發許可證是由佐科威頒發，並指出，這並非唯一存在爭議的國家戰略計畫，因總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）對於多項國家戰略計畫的立場明顯與佐科威不同。

印尼茂物農業大學（IPB）經濟學教授迪丁（Didin Damanhuri）表示，普拉伯沃似乎正退一步思考，重新評估佐科威政府推行的國家戰略計畫，因為這些計畫可能和他以人民為中心的政策不一致。

路透社7日則報導，川普集團對此事件沒有評論回應。

印尼 川普 普拉伯沃 雅加達

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