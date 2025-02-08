關稅也擋不住…綠能成本持續下探 經濟學家：川普也難阻止

一份最新的產業研究今天指出，儘管各國對綠能進口品課徵關稅的保護主義抬頭，包含風力、太陽能和電池儲能在內的全球清潔能源技術成本，今年可望持續下降。

路透社引述彭博新能源財經（BNEF）指出，中國的潔能技術製造因產能過剩去年帶動成本下降，諸如美國和部分歐洲國家為保護國內產業，對中國外銷的太陽能零組件和電動車等產品加徵關稅。

報告指平均而言，中國每1000度電的發電成本，比其他市場低11%至64%。

報告預估2025年清潔發電技術成本會進一步下降2%到11%。儘管出於保護主義的關稅壁壘恐暫時會拖累降幅，BNEF仍預期清潔發電的均化能源成本（LCOE,生產單位能源所需平均成本）到2035年底前能下降22%到49%，相當可觀。

BNEF首席能源經濟學家金墨爾（Matthias Kimmel）說：「中國以如此便宜的價格輸出綠能技術，會讓其他各國想豎起壁壘保護自家產業。」

「然而（清潔能源技術）成本下降的整體趨勢，已強勁到沒人能阻擋，即便美國總統川普亦然。」