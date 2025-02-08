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人工智慧峰會將登場 馬克宏籲制定規則：別讓AI淪蠻荒之地
全球人工智慧（AI）峰會本月10、11日將在巴黎舉行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，AI的發展不應是不受監管的「蠻荒西部」。
法新社報導，在法國與歐洲努力追上美國與中國主導的AI競賽之際，親商的馬克宏對AI科技的基本樂觀態度，緩和了他呼籲制定規則的語氣。
全球政治與科技界領袖10日與11日將齊聚一堂，馬克宏會前接受「法蘭西西部報」（Ouest-France）與「巴黎人報」（Le Parisien）等法國地方報紙訪問時說：「AI不能成為蠻荒的西部。」
他又說：「必須要有規定…有各式各樣的領域我們不希望AI涉入，因為我們不希望AI在我們的社會引發歧視或大規模控制。」
然而，馬克宏也堅稱「我們不應該害怕創新」。
他警告說：「一些人不為自己制定規則存有風險…但反過來說，歐洲為自己設置太多規定，與其他人不同調，因此無法創新。」
馬克宏說，他將在峰會上試圖調和這兩個立場，將有「在完全自願的基礎上開放任何國家簽署的宣言，提到保護權利、環境、新聞誠信與智慧財產的堅定原則」。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leye）將是出席這場巴黎峰會備受矚目的政治領袖之一，其他出席者還包括美國副總統范斯（JD Vance）與中國國務院副總理張國清。
馬克宏說，歐盟必須「準備好爭取完全自主與獨立，否則我們將讓這場競爭縮小為美中之戰」。
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