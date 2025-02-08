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波蘭揮別共產主義 祭「經濟特區」藥方度過改革陣痛

中央社／ 中央社

1990年，波蘭政府甫從蘇聯統治解放，為整頓低迷經濟，採納美國經濟學家傑弗里．薩克斯（JeffreySachs）的「休克療法」理論，以激進手段改革開放，在當時，造成高通膨與失業率，促使政府提出經濟特區概念，這帖藥方不僅讓波蘭度過改革陣痛期，也宣告擺脫共產時期的波蘭，用全新面貌迎接自由經濟。

波蘭為礦產資源豐厚的國家，鹽、煤、銅、天然氣蘊藏量大，也孕育出歷史悠久的探採文化，波蘭境內的威利奇卡鹽礦（Wieliczka Kopalnia Soli），早在13世紀開採，這座古老鹽礦過去專門供應給皇家貴族，現由聯合國教科文組織指定為世界遺產。

波蘭投資貿易局台北辦事處首席代表吾志遠（Lukasz Lanski）分享，波蘭礦脈位處國境以南，因此開採事業在南邊較發達，隨著時代變化與產業轉型升級，鋼鐵廠、汽車等產業逐漸發跡於南部，自然而然形成產業群聚效應。

1990年，波蘭推倒蘇聯共產高牆，新政府為解決經濟困境，出售國營事業、取消補貼、全面開放價格，意即經濟學的「休克療法」，因過度激進手段，一時間造成通貨膨脹與高失業率負面衝擊，不過政府持續推進改革，並提出經濟特區招商引資，循序漸進打造穩定經濟秩序。

1994年10月，波蘭通過經濟特區法，隔年便傾全國之力成立首座經濟特區，座落南邊城市梅萊茲（Mielec）。換言之，波蘭經濟特區最原始樣貌，來自於早年仰賴天然資源的重工業聚落。

目前波蘭經濟特區主管機關為投資貿易局，當企業欲進駐經濟特區，要先向投資局表達意願，再由投資局轉介至各地經濟特區辦公室窗口，負責企業諮詢服務。

波蘭共設14個經濟特區，根據官方統計，企業投資案量最大的3個經濟特區，分別位於北部的卡托維茲（Katowice）、中部城市的洛茲（Łódź）及南部的波美拉尼亞（Pomeranian），3個經濟特區共核准235件投資案，投資金額加總為66億茲羅提（約新台幣528億元），占波蘭外人投資金額37%。

租稅優惠向來是打動企業投資的重要誘因，波蘭祭出凡是進駐經濟特區的廠商，可享有營所稅減免，不過減免比例依據企業聘僱員工人數、以及各地經濟特區適用標準而有所不同。

以列格尼察經濟特區為例，1至10人的小、微型企業，可享有45%營所稅減免，中型企業減免35%，超過250人的大型企業，減免比例為25%。

除了減稅優惠之外，在電價部分，波蘭電力業為民營企業，廠商與電廠簽約是依照業務狀況、規模和能耗有不同費率差異，因此企業用電價格依據個別合約而定。

儘管如此，波蘭工業電價仍可大致分類為A、B、C類，A 類費率適用於能源密集的特殊客製化價格，目前約百家企業採用、共消費波蘭20%電力。台商在波蘭採用B費率為主，分為尖離峰價格，換算平均每度電約為新台幣4.01元，略低台灣平均工業電價每度4.29元。

波蘭投資貿易局副總裁普德沃夫斯基（PawełPudłowski）表示，雖然經濟特區擔任招商引資重要引擎，但政府不會設定每個經濟特區招商目標對象，多個產業均衡發展，才能讓波蘭經濟穩定成長。

波蘭 電價

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