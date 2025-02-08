鋰電池大國波蘭造晶片夢 扎根人才培育催動矽實力

位於波蘭南部城市的經濟特區，巨大白色廠房鱗次櫛比、整齊劃一，抬頭可見LG Energy Solution、電解液大廠enchem等企業LOGO，高掛在工廠外牆上，這是波蘭近年招商引資的成果，當傳統燃油車走向電動車發展，波蘭順勢產業風向，積極吸引韓國企業大舉投資。

事實上，波蘭為歐盟電動車電池主要生產國，電池產量高居全球第2，僅次於中國；波蘭一年汽車相關出口金額高達38億歐元，換算新台幣約1300億元，創造出的國內產值，占波蘭國內生產毛額（GDP）比重8%，汽車工業儼然是波蘭經濟命脈之一。

去年8月，台積電德勒斯登廠風光動土，德國將在2027年迎來歐洲最先進車用晶片工廠，台積電猶如驅動投資動能火車頭，鄰近德國的波蘭、捷克紛紛高調擁抱半導體，喊出與德國共組「歐洲晶片三角」口號，期盼獲得科技大廠投資青睞。

「我們可能從汽車產業延伸至半導體，」波蘭投資貿易局副總裁普德沃夫斯基（Paweł Pudłowski）向中央社記者，描繪波蘭發展半導體的輪廓。

普德沃夫斯基說到，賓士、豐田等國際汽車大廠在波蘭有完整組裝線，加上生產電池的供應鏈也在此扎根，波蘭要用自身優勢延伸布局半導體。

言下之意，當燃油車逐步轉變成電動車，一輛汽車就像是裝載高速運算的移動式電腦，晶片成不可或缺的關鍵零件，搭配5G快速聯網通訊技術，可以想見，汽車工業產值將擴大，波蘭必須抓住這波成長機會。

社會主義歷史背景 塑造波蘭人韌性與勤奮

波蘭有句諺語「Piwo to moje paliwo」，是指「Beeris my fuel」（啤酒是我的動力來源），打開冰箱可以沒有魚肉，但絕不能沒有啤酒。

不過負責招商的列格尼察經濟特區企業服務部專員里布卡（Szymon Rybka）笑說，波蘭人也常說，「There's nothing impossible，just hold my beer」（沒有什麼事是不可能的，只要幫我拿好啤酒），形容波蘭人可以大展身手、全心投入工作。

台灣科技大學與華沙理工大學在電動車等領域有合作關係，台科大電子系助理教授張佑丞觀察，波蘭過去在社會主義薰陶下，養成刻苦耐勞與韌性特質。

據歐盟統計局2023年統計，歐盟工作年齡族群每人每週平均工時為36.1小時，德國每人每週平均為34小時、捷克37.8小時、波蘭39.3小時，足見波蘭工時最高，若擴大與歐盟各國相比，波蘭居前3高工時國家。

波蘭基本工資為4300茲羅提，換算約新台幣3.4萬元，德國起薪2150歐元，相當新台幣7.4萬元，德國工資相當於波蘭的2倍。

除了勞動力之外，具備充沛理工人才也是發展關鍵，西里西亞科技大學教授莫澤克（Dariusz Mrozek）不諱言指出，台灣半導體競爭力居一方之霸，仰賴高等教育培養出電機電子、資工人才，「我們也持續努力吸引年輕學子投入理工科系，而不是轉往醫學、法律領域。」

以產學合作著稱的西里西亞科技大學，合作企業包括歐洲最大軌道交通設備製造商阿爾斯通（Alstom）、發展駕駛輔助ADAS與自駕系統汽車零件商Aptiv以及通訊技術大廠諾基亞（NOKIA）等，這所大學每年培養出的理工人才至少3000名。

莫澤克說明，與企業合作成立產學研究室，讓學生獲取知識來源，不侷限於教材課本，學生自己動手做實驗，學習效果更為顯著，畢業後也能無縫接軌企業需求。

根據資誠PwC全球經濟2024中報告指出，預測未來5年，歐盟周邊經濟體的經濟年成長率平均約2.0%，估計波蘭達3.4%，而法國與德國成長率則低於1.5%。

歐洲區逐步走出通貨膨脹陰霾後，智庫樂觀看待波蘭經濟動能續航力，也讓波蘭誓言成為歐洲晶片三角的雄心壯志喊得鏗鏘有力，只不過，儘管機會千載難逢，眼前挑戰也不小。

波蘭內外挑戰並存 發展晶片路途顛簸

首先，少子化問題日益嚴重，波蘭是歐盟內生育率較低的國家之一，波蘭統計局人口統計預測，與2022年相比，到2060年估波蘭人口將降12.7%至3290萬人，屆時15歲至64歲間的工作年齡人口將大幅下滑至1680萬人。

波蘭政府很早意識到少子化挑戰，2021年端出2040年人口戰略計畫，目標是擺脫低生育率陷阱，計畫消除育齡父母的生育障礙，然而要扭轉少子化困境並非易事，只能拉長時間觀察政策成效。

波蘭半導體供應鏈協會執行長法比諾維奇（MarcinFabianowicz）強調，若與鄰國捷克比較，波蘭總人口是捷克3倍多，兩者相比「我們勞動力顯得充裕」。

少子化問題減少人口紅利，成為內部挑戰，對外存在「英特爾投資紅利推遲」困境，大咖暫緩投資，政府招商難以使力。

2024年9月，英特爾暫緩波蘭封測廠46億美元投資案，波蘭原本有望迎來史上最大外商投資案，卻因英特爾發展失利戛然而止，波蘭此刻大力招商半導體廠商進駐的氛圍，顯得時機不對。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真認為，波蘭很希望透過國際半導體公司，協助建立在地化完整供應鏈，暫緩投資對當地推動晶圓製造產生很大影響。

「目前波蘭在半導體產業，確實沒有明確、清楚的國家層級策略」，波蘭投資貿易局台北辦事處首席代表吾志遠坦言；不過他強調，英特爾投資暫緩一事，不影響波蘭發展半導體產業，波蘭在矽光子、封裝領域保持積極態度；同時參考德國鎖定IC設計領域，培養波蘭的晶片設計人才。

普德沃夫斯基則認為，波蘭擁有良好勞動力、教育系統、人口、土地與基礎建設，上述條件持續存在，對外商而言仍具競爭力。

但普德沃夫斯基也不諱言指出，台灣發展半導體歷程將近半世紀，儘管發展半導體產業鏈是漫長旅程，「波蘭會謙卑地前進」。