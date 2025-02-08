快訊

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大拍攝點、7站出發路線快筆記

今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

獨／太幸運！巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 路人竟獲3千「開工紅包」

捷克能進半導體生態系？亞歐文化溝通從喝咖啡開始

中央社／ 中央社

捷克第二大城市布爾諾，充滿學生、創意與活力，成為台商前進捷克布局的熱門之選，緯創、英業達、宏碁等台廠均落腳於此。不過，相隔9000公里的距離，台捷真的大不同，就連喝咖啡、請款，都能體現文化差異。

走進電子代工大廠英業達位於布爾諾的加工廠，觸目所及皆是冷白色調，綴以灰褐色機台，背景則是隆隆的運轉聲，乍看之下，與台灣工廠相差無幾。

然而，員工用餐區的一座咖啡販賣機，以及財務室中一個不起眼的黑色上鎖保管箱，都成了台捷文化差異的印記。

捷克採彈性工時 講究職場平等不喜歡加班也無責任制

目前在捷克投資的台廠為數不多，英業達台籍主管Peter在捷克工作已有5年，談起職場文化，他毫無猶豫地說「歐廠最大的文化差異，就是不喜歡加班，不會有責任制」，這對台廠而言是一大考驗。

在台灣，加班已成常態，主管在下班時間透過Line交辦事項更是屢見不鮮，但這樣的情況在捷克不會發生。

Peter表示，在捷克即便有加班費，他們也不喜歡加班，相當注重工作與生活平衡，遑論責任制，如果真的非得加班，必須提前告知，不能當天臨時通知。員工基本上休假時不會接電話，他們不喜歡被打擾，因為「看到訊息，放假心情都沒了！」

雖然如此，在Peter眼中，捷克人工作態度算是不錯，配合度也高，當地工廠採8小時彈性工時，因為捷克人沒有睡午覺習慣，中午只休息30分鐘，因此常見的工作時間是早上8點至下午4點半，也有不少人喜歡7點半上班，早點上工、早點下班可以彈性運用。

另外，台灣講究職場倫理，以「報告副總」、「報告主任」為開頭，「收到」為結尾的語句已成辦公室對話日常，但台灣這套職場生存法在捷克恐怕行不通。Peter說，主管宣布指令、員工遵從，在台灣是理所當然的事，歐洲講究職場平等，捷克人對公司政策、流程若有意見都會直接提出，「不是總部說什麼就做什麼」。

捷克人不幫公司墊錢 辦公室、工廠都要有咖啡機

Peter帶領記者走到他的辦公區域，小巧空間一覽無遺，簡單的辦公桌，旁邊則是一個黑色上鎖的保管箱，裏頭放著財務室準備的零用金。

在台灣，如果需要採買文具用品，或是客戶拜會需提前準備茶飲小點，通常是由員工先墊錢購買，再拿著發票或收據向公司請款。

不過Peter表示，捷克人不喜歡將自己的錢用於公司支出，所以公司必須準備零用金，當員工有需要時，就會到財務室申請。

值得一提的是，英業達設廠過程中曾發生「咖啡機」事件，恰好凸顯台捷文化認知差異。

Peter分享，歐洲人愛喝咖啡，幾乎把咖啡當水喝，因此員工提議希望公司能設置咖啡機，當時他向台灣總部反映，總部第一時間有點疑惑，因為認知上捷克廠區是工廠，並非辦公區域，怎麼會提出要設置咖啡機的想法。

經過解釋，台灣總部了解歐洲的咖啡文化後，從善如流，在用餐區域設置了咖啡機，讓捷克員工得以在小憩時，喝杯咖啡提振精神，順利化解可能因認知差異而產生的勞資嫌隙。

西歐工會傳統抗爭激烈 捷克勞動關係平衡忠誠度高

宏碁捷克總經理切赫（Tomáš Čech）受訪表示，相比於企業在西歐可能面臨與工會激烈談判，捷克在勞動關係上相對均衡，企業若需要調整人力，可以採取比較靈活策略，成本也不會太高。

切赫也認為，捷克人通常有較高的忠誠度，當公司建立穩定的團隊與工作地點後，不用太擔心隔壁設立新公司，面臨人才被挖角的威脅。

值得注意的是，捷克為效仿台灣半導體經驗，台捷啟動合作，包括外交部台捷韌性計畫下的先進晶片設計研究中心（Advanced Chip Design Research Center,ACDRC）於去年10月揭牌，協助捷克充實人才；另有國研院半導體研究中心與捷克理工大學攜手開辦IC設計課程。

負責執行台捷IC設計課程的台科大電子工程系教授陳伯奇觀察，捷克學生提問相當踴躍，即使已經下課，也常常打破砂鍋問到底。參加課程的捷克理工大學學生尼夫特（Jiří Nývlt）則是分享上課心得，他說，從晶片的設計開端到實際製造，原以為這是進入職場後才可能做到的事情，沒想到在學校也能辦到，十分期待自己設計的晶片能付諸實現。

加班費 咖啡 捷克

延伸閱讀

英業達績優 攀同期高點

當年遠走捷克！從彩妝、婚紗到企業形象設計 7年級Erika怎把歐洲頂尖公司變忠實客戶？

2025台北國際書展／捷克國家隊首次參展 推出11位當代文學名家小說集

捷克文學國家隊現身書展 推薦11名當代傑出作家

相關新聞

英國政府要求蘋果開後門破壞加密 影響全球用戶遭批

英國政府傳出要求美國蘋果公司（Apple）開後門、允許英國官方可全面瀏覽蘋果全球用戶的加密通訊及上傳至雲端的加密檔案。據...

川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

由於關稅和通膨等一系列消息令交易員擔憂，美股收跌。

美就業報告好壞參半

美國今年元月就業報告外弱內強，非農就業人數僅增加14.3萬人，低於預估，但薪資升幅超強，且失業率進一步下降。這項報告顯示...

墨西哥、印度 降息拚經濟

墨西哥央行6日一口氣降息2碼，並表示接下來可能繼續以類似的速度調降利率。印度央行7日調降則基準利率1碼，為2020年5月...

美股散戶槓法人 逢低撿便宜

今年來美股震盪，令一些專業投資機構嚇到，但散戶投資人對美股及「科技七雄」的激情並未降溫，推升美股再創新高。散戶趁跌買進今...

日圓走升 觸及150價位

日圓兌美元7日一度升破151，到150.96日圓兌1美元，為去年12月中旬以來最高，周線也有望收紅，邁向去年11月底以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。