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近德勒斯登煤鄉翻紅 烏斯季與捷克矽谷搶供應鏈落地

中央社／ 中央社

捷克首都布拉格開車到拉貝河畔烏斯季（Ústí nad Labem）僅90公里，沿路經過一片片稀疏的田野，距離相當於台北開車到新竹科學園區距離，若再從烏斯季繼續往北前進，不到1小時即可越過邊界，到達台積電德國廠所在地德勒斯登。

烏斯季州是捷克的一州，過去歷史上屬於波希米亞的西北部，這個緊鄰德國的區域長年以來一直以德意志人為主體，一直到1945年納粹德國戰敗，德國人被驅逐回德國本土，現在9成以上居民是捷克人，因此不可諱言，烏斯季這塊土地承載了相當多歷史因素。

隨著歐洲半導體製造復興運動推展，烏斯季也成為台廠供應鏈落腳選項之一，烏斯季除了與德勒斯登接近的地理條件外，當地平均薪資約為德國的5到6成間，具備勞動成本相對低廉的優勢。

近幾年台灣產官學考察團絡繹於途，去年12月經濟部長郭智輝更趁著出訪歐盟機會，專程繞道到烏斯季考察。

擁2800公頃土地優勢 人才培訓列優先還赴美國取經

雖然烏斯季這片傳統煤鄉拚轉型，動作積極，但業者對當地相對匱乏的基礎設施存有相當大的疑慮，也是不爭事實，儘管如此，挾著鄰近台積電德國廠的地理優勢，捷克政府對當地寄予厚望，希望能從以礦業、化工與金屬加工為主力產業轉型成半導體產業的衛星聚落。

早在捷克共和國成立前，烏斯季傳統上就是工業重鎮，烏斯季州長布拉貝克（Richard Brabec）接受中央社記者訪問表示，烏斯季地區人口約80萬人，以化學工業、能源與物流產業為主要產業動能，近年積極投入永續與技術先進的產業轉型，包括再生能源與氫氣生產等新技術開發。

布拉貝克指出，烏斯季以成為半導體供應鏈主要參與者為目標，持續吸引投資，並與國際公司建立策略夥伴關係。不過，發展半導體的成功關鍵包括基礎設施與人才，人才又是最優先發展項目。

因此，烏斯季正著手人才培育計畫，布拉貝克表示，烏斯季許多研究單位原本專注於化學領域，現與校方規劃進一步擴展支持半導體技術，同時也鼓勵學校跟產業合作，確保未來的員工具備必要的技能。

此外，烏斯季土地利用也具相對大優勢，烏斯季地區創新中心（ICUK）代表西維切克（Tomáš Siviček）指出，根據捷克投資局（CzechInvest）統計，烏斯季擁有捷克最大面積的棕地（指舊的未使用工業區），面積近2800公頃，雖然地點可能相對分散，不過都是可以使用的土地。

捷克也不只運用國內資源推動半導體，同時也組團前往美國取經。西維切克指出，捷克去年10月中旬曾組團前往台積電美國廠亞利桑那州與德州考察，了解當地政府協助半導體供應鏈落地的經驗。

台灣政府去年8月底率16家半導體廠走訪烏斯季，高科技產業廠務系統廠帆宣透露，跟進台積電拓展德國市場，半導體材料通路商崇越也有意在烏斯季設立物流中心。

烏斯季祭出稅務抵減與現金抵減加總最高4成的方案，可說是捷克國內投資獎勵比例最優惠的區域。捷克貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）表示，近期赴捷訪團中不少台灣廠商都有意探詢烏斯季電力、水資源等議題，「詢問這些問題代表他們真的有興趣」。

去年走訪捷克逾10次的新東向聯盟秘書長鄭宗宜觀察，多數業者傾向直接購地，比較急的業者找烏斯季現成已開發好的土地或是既有工廠來做轉換，「廠商提皮箱就能進駐」。目前10多家廠商表態有意願落地烏斯季，今年底力拚30多家落地。

布爾諾如新竹大學城 人才與產業群聚完整仍具優勢

除了烏斯季近期成為台廠熱門關注區外，不少台灣廠商早就在布拉格設辦公室，多家電子廠也已在布爾諾（Brno）設廠10多年。

英業達台籍主管Peter表示，英業達20年前就在捷克投資，並落腳於布爾諾，而後持續加碼，考量遷移地點恐大幅增加成本，加上布爾諾是大學城，具備人才優勢，後續投資計畫均續以布爾諾為據點。

宏碁捷克總經理切赫（Tomáš Čech）觀察，捷克人對工作地點的調動相對保守，如果台廠須從300公里外找人，是相對不易。

換言之，台廠眼裡的布爾諾，有如台灣的新竹、加上當地擁有多所科技大學，具備「大學城」優勢，烏斯季雖鄰近德勒斯登，並祭出招商優惠方案，但是否能奏效，仍須回歸各家企業心裡衡量的算盤。

半導體 德國 捷克

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