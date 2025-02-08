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台灣半導體供應鏈版圖擴張 串起歐洲晶片三角

中央社／ 中央社

2024年12月酷寒隆冬之際，經濟部長郭智輝繞過大半個地球飛到歐洲大陸，在完成台積電德國廠考察後，馬不停蹄趕到捷克，為布拉格台灣貿易投資中心揭牌，經濟部以台積電德國廠為軸心在歐洲布局服務據點，首站捷克，搶先布局中東歐晶片三角戰略要塞。

對於台灣官方服務據點首次在歐洲大陸紮營，郭智輝說，未來服務中心將擴大至AI和ICT等其他領域，不僅可支持德國德勒斯登半導體供應鏈，也能協助台灣廠商到波蘭發展ICT產業，更可一站式服務在中東歐或其他歐盟成員國投資的台廠。

歐洲距離亞洲遙遠，向來不是台灣廠商熱門的投資地點，但情況隨著台積電赴德設廠而有所不同，甚至牽動了版圖變化，台灣半導體供應鏈全球化布局趨勢，成為歐洲晶片三角成形的推力。

除了台積電落腳的德國，鄰近的捷克與波蘭也燃起趕搭半導體製造列車的雄心，尤其是捷克，產官學訪問團頻繁絡繹於台北與布拉格間，台捷政經產業交流密度甚於以往。

台廠面向世界，產業保母經濟部也展開前導作業，民營企業出身的郭智輝，對協助台廠布局全球供應鏈態度積極，郭智輝的歐洲行，除了歐盟總部的官方洽談行程外，一路循著台灣在歐洲半導體供應鏈足跡前進，在參訪台積電德國ESMC廠後，郭智輝一行人越過邊界，抵達捷克北部工業區烏斯季（Usti）。

烏斯季距離德勒斯登車程不到1小時，陪同郭智輝考察的官員表示，烏斯季工業區成立背景主要是為因應1980年代汽車和機械工業發展，因此廠房結構比較老舊，目前必須先與捷克密切合作，盤點廠商的投資需求，逐步推動。

不過，經濟部官員坦言，烏斯季雖然距離德勒斯登近，具有地理優勢，但位於捷克東南方的第2大城布爾諾（Brno），現階段已經聚集英業達、緯創及和碩等台灣電子代工服務（EMS）廠商，加上布爾諾有大學城，搭配既有的產業群聚效應，在客觀條件上比較容易吸引台廠進駐。

捷克拚工業轉型爭取納入晶片價值鏈，鄰國波蘭也不落人後，波蘭投資貿易局副總裁普德沃夫斯基（Paweł Pudłowski）直言，賓士、豐田等國際汽車大廠在波蘭有完整組裝線，加上生產電池的供應鏈也在此扎根，波蘭想用自身優勢延伸布局半導體。

目前波蘭全境共有14個經濟特區，作為招商引資主引擎，進駐的企業可享有營所稅減免，積極招商引資。

波蘭勞工以勤奮耐勞著稱，以歐盟統計局在2023年調查結果來看，歐盟工作年齡每人每週平均工時36.1小時，波蘭則為39.3小時，與各國相比，是居前3高工時國家；波蘭基本工資為4300茲羅提，換算約新台幣3.4萬元，德國起薪2150歐元，約新台幣7.4萬元，德國工資相當於波蘭2倍，可見不論在工時與工資方面，波蘭均具有優勢。

對於台廠赴歐洲晶片三角投資，經濟部官員分析，台積電德國廠預估2027年量產，初步盤點，廠務、倉存和物流等台廠可能落腳德國、捷克。為協助台廠布局投資，捷克貿工部招商局將和台灣的服務中心合作，透過官方窗口推動證照認證、協助投資和解決行政法令等。

捷克貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）也承諾將全力配合台廠進駐，規劃為台灣投資者建立歡迎中心，將安排了解台捷雙方運作方式、又會講中文的工作人員，助台灣廠商落地捷克，也讓雙方有更多互相了解彼此文化的機會。

近年歐洲情勢瞬息萬變，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭引爆戰爭，對歐洲能源、人力以及整體經濟也造成相當大影響，位於中歐的捷克也希望能夠突破現狀。

以捷克情況而言，經濟部官員認為，捷克現正處於工業轉型期，雖然有工業基礎，但在轉型步伐上走得比較慢，同時也有長期仰賴德國技術等問題有待克服，加上近期歐洲面臨整體性衰退，捷克想要在經濟發展上另闢蹊徑，與台灣合作朝亞洲先進製造產業的方向發展。

捷克汽車工業發展具優勢，不僅具備自有品牌，也能外銷汽車零件，過去發展重工業和機械業也有一定的量能，未來可以和台廠半導體業者合作車用晶片設計，在軟體應用的合作也值得期待。

同時，捷克也推出國家級發展半導體策略，對於與台灣合作的方向與可能方式，官員認為，台灣晶圓代工廠彈性很大，未來會請工研院作為溝通窗口，盤點如何媒合台灣晶圓代工業者和捷克的IC設計產業；尤其捷克汽車工業發展具有基礎，若能結合台灣晶圓製造優勢，雙方合作的CP值很高，對捷克本身的車廠和製造業發展也有幫助。

不過，發展製造業最重視的是工作文化，這點恐怕成為捷克、波蘭等中歐國家想要加入半導體供應鏈的挑戰。

德國 捷克 波蘭

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