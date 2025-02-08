英國政府要求蘋果開後門破壞加密 影響全球用戶遭批

英國政府傳出要求美國蘋果公司（Apple）開後門、允許英國官方可全面瀏覽蘋果全球用戶的加密通訊及上傳至雲端的加密檔案。據報導，英國內政部是在1月依據調查權力法（Investigatory Powers Act 2016）向蘋果提出要求。

該法讓執法和情報安全機關能夠在需要蒐集證據時，強制企業提供協助。蘋果一向標榜視隱私權為「基本人權」，然而，英國內政部要求蘋果提供權限，以利全面查看完全加密的資料，而不僅是查看特定帳戶。

美國「華盛頓郵報」（The Washington Post，華郵）率先披露相關訊息；金融時報（Financial Times）、泰晤士報（The Times）等英國媒體今天陸續引述內政部消息來源，證實華郵關於英國官方要求蘋果開後門的報導內容。

不過，英國內政部表示，內政部不評論業務運作事宜，包括證實是否存在報導所述要求。蘋果則婉拒評論。

根據調查權力法，除非大臣級官員允許，企業不得承認已自英國政府接獲相關命令，也不得警告用戶其加密功能已被降低，英國政府機關也不得公開命令內容。

蘋果在標準隱私權設定外，另提供進階資料保護工具，讓用戶可在iCloud雲端等系統強化加密更多資料，且僅用戶有權瀏覽。

不過，兒少安全倡議人士過往即警告，加密功能讓涉入兒少虐待的人士可在不讓第三方知悉的情況下，分享兒少色情等違法內容。類似疑慮也適用其他犯罪人士，包括恐怖分子。

消息人士告訴華郵，蘋果正考慮寧可結束在英國的加密儲存服務，也不要破壞公司對用戶隱私安全的承諾。

去年上半年，英國國會最近一次修訂調查權力法時，蘋果曾表示，英國政府可能會試圖在全球範圍秘密禁止新的用戶保護措施、防止企業向客戶提供相關服務。

根據報導，蘋果可就英國官方命令提出申訴，但即便啟動申訴程序，也不得延後執行命令。

許多國家的警政和安全單位往往以偵查需求為由，試圖取得更多瀏覽加密通訊及其他加密資料的權限；科技公司則主張用戶隱私權，並指出軟體系統後門可能被犯罪者利用、或遭威權當局濫用，而不僅是為了調查和執法單位方便。

英國公民自由倡議團體「老大哥監察」（BigBrother Watch）發布聲明指出，英國政府命令蘋果開後門，相當於破壞數以百萬計用戶的資料加密，這是對隱私權前所未見的攻擊，不見容於任何民主社會。

聲明提到，「老大哥監察」自2016年英國調查權力法通過以來，即一再示警這樣的情節可能發生。大家都希望政府能有效打擊犯罪和恐怖主義，但破壞加密不會讓社會更安全，反而會侵蝕全體民眾的基本權利和公民自由。「老大哥監察」示警，政府絕不會只對蘋果提出類似要求。

國際電腦暨通訊產業協會（CCIA）也以執行長舒爾斯（Matt Schruers）名義發布聲明指出，若報導內容準確，英國政府已對蘋果「秘密發出命令」，要求蘋果降低系統加密功能，包括在美國，這是令人不安的發展。

聲明提到，與美國人隱私和安全有關的決定，應在美國以透明公開的方式作成，而不是透過來自外國的密令。

媒體報導所指英國政府對蘋果發出的命令牽涉全球各地用戶，不僅限於英國。與加密通訊軟體Signal有關、標榜維護言論自由和通訊安全的美國非營利組織Signal Foundation總裁惠塔克（Meredith Whittaker）指出，英國政府的作法及其對全球蘋果用戶的影響令人震驚，這足以讓英國成為科技領域的被唾棄者，而不是領導者。

華府智庫「資訊科技與創新基金會」（ITIF）則以副總裁卡斯楚（Daniel Castro）名義發布聲明指出，英國政府已逾越紅線。

聲明提到，英國政府的作法無法防堵惡意行為者取得強化加密功能；加密工具廣泛以開源軟體的形式存在，來自世界各地，無法被政府命令根除。

聲明指出，恐怖分子、犯罪者和敵意外國實體因此可以、也將持續使用加密功能，但對一般消費者、企業及公民社會而言，相關商用產品反而變得較不安全，置敏感的個人和企業資訊於更大風險之下，包括網路犯罪。

ITIF呼籲英國政府公開命令完整細節，並指出如此重大、影響全球數百萬人隱私與安全的決定，必須講求透明度。

ITIF並敦促其他重視隱私與安全的國家抵制英國政府的越界行為。ITIF指出，英國的作法為威權政權提供掩護：這些政權往往打著「國家安全」的幌子，真正目的卻是壓制異議、侵犯人權。