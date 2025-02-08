日圓走升 觸及150價位

日圓兌美元7日一度升破151，到150.96日圓兌1美元，為去年12月中旬以來最高，周線也有望收紅，邁向去年11月底以來最大單周漲幅。本周在一連串強勁數據以及央行官員發表鷹派評論後，避險基金做多日圓，但因導致日圓疲軟的結構性因素依在，日圓的上漲空間恐怕有限。

日本總務省7日公布，去年12月家庭支出經通膨調整後年增2.7%，是2022年8月以來最大增幅，主要因為年終獎金帶動的強勁薪資增長，有助消費者鬆綁荷包。此外，經通膨調整後的實質工資連續第二個月成長，名目工資因獎金增加更創1997年來最大增幅。市場揣測日本銀行（央行）仍將繼續升息，帶動日圓走高。日銀上月調高基準利率，部分原因是判斷企業與工會之間的春季薪資談判正朝向強勁的結果邁進。不過日圓漲勢曇花一現，到紐約7日早盤回到152左右水準，貶值約0.5%。

薪資成長由非固定發放的獎金支撐，引發支出增加能否持續的質疑。

整體通膨率居高不下，白米等生活必需品價格飆漲，占經濟比重超過一半的消費者支出近幾個月難以上升。

NLI研究所經濟研究部主管齋藤表示，「數據非常強勁，收入環境無疑正在改善。