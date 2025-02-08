川普新政影響 新興市場引資難度大增

美國總統川普凍結美國國際開發署（USAID）的資金，甚至打算裁撤該機構，除了擾亂受援國家，也可能使這類新興市場經濟體更難吸引民間資金。

路透報導，在2023年度，USAID不僅派發440億美元資金，也引導資金流入醫療照護、中小企業等產業，同時支撐較大新興市場國家發債籌資的信譽。

USAID恐遭裁撤，從斯里蘭卡到南非等國家的投資金流都受影響，可能推高這些國家向國際金融市場借款的成本。投資人也指出，來自USAID的資金，讓舉世最貧困國家的新創企業得以成長茁壯、直到規模足以吸引民間投資人。

在其他地方，USAID的一小部分資金也降低銀行等放款機構在投資灌溉設施、或興建醫院時所面臨的風險，從而帶動投資資金提高數百萬美元。USAID的支持，也支撐窮國政府的償債能力，進而提振其經濟。

聚焦於非洲市場的新創公司Oko執行長施瓦爾說，其事業立即受影響。Oko在摩根士丹利、Newfund資本的支持下，於馬利、象牙海岸、烏干達等非洲國家負責撮合與設計農作物保險。他說，USAID的資金，直接或間接占據Oko今年八成的現金流，若斷炊將危及公司存續。其他替代選項有限。去年聯合國人道援助資金，美國占42%，而其他國家也正試圖縮減相關支出。