墨西哥、印度 降息拚經濟

墨西哥央行6日一口氣降息2碼，並表示接下來可能繼續以類似的速度調降利率。印度央行7日調降則基準利率1碼，為2020年5月來首度降息。這兩個新興國家的央行顯然都是在全球風險升高之際，以刺激日漸減速的經濟為優先事項。

墨西哥央行基準利率從10%降至9.5%，調降幅度是2024年3月開始降息至今最大，利率水準則落到2022年9月以來最低。

墨西哥利率走勢

7日公布的最新數據顯示，墨西哥元月消費者物價指數（CPI）年升3.59%，是2021年元月以來最小升幅，也低於市場預估的3.63%，讓央行前一天大幅降息的理由更加充分。

墨國央行在政策會後聲明中表示，接下來可能繼續實施類似幅度的調整，通膨環境「將允許降息周期延續下去，但仍維持限制性立場」，因為中期和長期的通膨預期依然相對穩定，但通膨路徑的風險依然偏向上行，「美國新政府在經濟政策可能宣布的改變，已對展望增添變數」。

這輪降息周期從一年前啟動至今，總計已降息6碼。彭博資訊指出，

另外，印度央行由六人組成的貨幣決策委員會7日一致同意，調降基準的附買回利率1碼至6.25%，為五年來首度降息，符合市場預期，也象徵新任總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）去年12月上任後，扭轉前總裁達斯任內按兵不動以防範通膨的立場。

馬爾霍特拉在他主持的第一場政策會議後表示，經濟成長與通膨的發展，「打開聚焦於成長的空間」，印度央行將「持續明確著重讓通膨持續符合目標，同時支持成長」。

他也重申央行對匯率的立場，表示干預匯市的目標是要避免過度動盪，但並未針對特定匯率水準或區間。

不過，印度去年12月通膨率為5.2%，依然高於央行的4%中期目標，同時印度盧比過去幾周急貶，使央行陷入兩難困境。

央行總裁還提到，已開發經濟體的貨幣軌跡各不相同，地緣政治緊張局勢揮之不去，貿易和政策的不確定性升高，這些都加劇了金融市場的波動。