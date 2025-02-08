墨西哥、印度 降息拚經濟

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
印度央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）。路透
印度央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）。路透

墨西哥央行6日一口氣降息2碼，並表示接下來可能繼續以類似的速度調降利率。印度央行7日調降則基準利率1碼，為2020年5月來首度降息。這兩個新興國家的央行顯然都是在全球風險升高之際，以刺激日漸減速的經濟為優先事項。

墨西哥央行基準利率從10%降至9.5%，調降幅度是2024年3月開始降息至今最大，利率水準則落到2022年9月以來最低。

墨西哥利率走勢
墨西哥利率走勢

7日公布的最新數據顯示，墨西哥元月消費者物價指數（CPI）年升3.59%，是2021年元月以來最小升幅，也低於市場預估的3.63%，讓央行前一天大幅降息的理由更加充分。

墨國央行在政策會後聲明中表示，接下來可能繼續實施類似幅度的調整，通膨環境「將允許降息周期延續下去，但仍維持限制性立場」，因為中期和長期的通膨預期依然相對穩定，但通膨路徑的風險依然偏向上行，「美國新政府在經濟政策可能宣布的改變，已對展望增添變數」。

這輪降息周期從一年前啟動至今，總計已降息6碼。彭博資訊指出，

另外，印度央行由六人組成的貨幣決策委員會7日一致同意，調降基準的附買回利率1碼至6.25%，為五年來首度降息，符合市場預期，也象徵新任總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）去年12月上任後，扭轉前總裁達斯任內按兵不動以防範通膨的立場。

馬爾霍特拉在他主持的第一場政策會議後表示，經濟成長與通膨的發展，「打開聚焦於成長的空間」，印度央行將「持續明確著重讓通膨持續符合目標，同時支持成長」。

他也重申央行對匯率的立場，表示干預匯市的目標是要避免過度動盪，但並未針對特定匯率水準或區間。

不過，印度去年12月通膨率為5.2%，依然高於央行的4%中期目標，同時印度盧比過去幾周急貶，使央行陷入兩難困境。

央行總裁還提到，已開發經濟體的貨幣軌跡各不相同，地緣政治緊張局勢揮之不去，貿易和政策的不確定性升高，這些都加劇了金融市場的波動。

印度 通膨

延伸閱讀

昂貴政治秀…川普調度軍機遣返移民 飛印度成本比商務艙還貴

債券回來了、債蛙能擦乾眼淚了？專家：00959B長天期投資等級債價值仍在

英降息1碼 發出鷹派指引 暗示通膨降到2%目標之前只會再下調1碼

中租將發債200億 籌措長期穩定資金

相關新聞

墨西哥、印度 降息拚經濟

墨西哥央行6日一口氣降息2碼，並表示接下來可能繼續以類似的速度調降利率。印度央行7日調降則基準利率1碼，為2020年5月...

美就業報告好壞參半

美國今年元月就業報告外弱內強，非農就業人數僅增加14.3萬人，低於預估，但薪資升幅超強，且失業率進一步下降。這項報告顯示...

美股散戶槓法人 逢低撿便宜

今年來美股震盪，令一些專業投資機構嚇到，但散戶投資人對美股及「科技七雄」的激情並未降溫，推升美股再創新高。散戶趁跌買進今...

日圓走升 觸及150價位

日圓兌美元7日一度升破151，到150.96日圓兌1美元，為去年12月中旬以來最高，周線也有望收紅，邁向去年11月底以來...

川普新政影響 新興市場引資難度大增

美國總統川普凍結美國國際開發署（USAID）的資金，甚至打算裁撤該機構，除了擾亂受援國家，也可能使這類新興市場經濟體更難...

Coach母公司上修財測 高價TABBY手提包紅火

Coach母公司Tapestry上季財報優於預期，全年財測再度獲得上修，反映Coach旗下高價TABBY手提包需求熱絡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。