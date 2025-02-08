美國今年元月就業報告外弱內強，非農就業人數僅增加14.3萬人，低於預估，但薪資升幅超強，且失業率進一步下降。這項報告顯示通膨可能升溫，但不會使聯準會（Fed）改變目前的減緩降息速度的立場。

美國勞工部7日公布，元月新增非農就業人數比預估的17.5萬人偏低，更不到去年12月30.7萬人（修正數）的一半。但去年11及12兩月就業人數如今共上修10萬人，顯示就業市場依然熱絡。勞工部同時修正去年的數據，去年平均每月就業增加16.6萬人，低於2023年時的每月18.6萬人。

上月民間部門就業增加11.1萬人，低於預估的15.8萬人，也只有去年12月時22.3萬人增量的一半；但製造業小增3千人，比去年12月時減少1.3萬有所改善。

平均時薪月升幅大幅提高到0.5%，高於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.1%，高於預估的3.8%，也高於12月時的3.9%；平均每人每周工時縮短0.2小時，為34.1小時，也低於預估的34.3小時。

1月失業率再降0.1個百分點，回到4.0%，低於預估的4.1%；不過由於美國人口數有所調整，因此元月失業率不宜與去年12月相比較，而應作為未來幾個月的比較基礎。