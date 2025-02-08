韓網路平台 營收寫紀錄

Naver去年全年營收超越10兆韓元（69.1億美元），是第一家達成此里程碑的南韓網路平台。該公司透過快速擴張事業，尤其是新領域，六年業績翻了一倍。

Naver公司7日表示，去年第4季營收年增13.7%至2.89兆韓元，營業利益年增33.7%至5,420億韓元；去年全年營收達到10.74兆韓元新高，比2023年增長11%，營業利益則達到1.98兆韓元，比前一年增長32.9%。

該公司去年所有事業部門都展現強勁表現，持續為每季獲利締造紀錄新高。上季成長最多的是雲端事業，營收年增41.1%至1,770億韓元，主要受到沙烏地阿拉伯數位分身平台計畫帶動。

執行長崔秀淵表示：「今年是全面實施我們的全服務AI策略的關鍵時刻。藉由AI技術提升我們的平台，將創造出新的價值和商機，強化Naver獨特競爭優勢。」

此外，Naver同日也在股東通知中宣布，李海珍將重返董事長職位。回鍋後預料將負責執掌Naver的AI計畫，尋求在這個競爭加劇的科技領域建立起一席之地。

Naver雖已開發出自家的AI模型HyperCLOVA X，但表現還無法像DeepSeek在世界舞台上獲得注目。