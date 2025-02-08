Coach母公司上修財測 高價TABBY手提包紅火

Coach母公司Tapestry上季財報優於預期，全年財測再度獲得上修，反映Coach旗下高價TABBY手提包需求熱絡，以及最大市場北美顧客增加數百萬人帶來的效益。

Tapestry 6日公布，去年12月28日止、涵蓋年終購物季的年度第2季期間，營收比前一年成長5%至22億美元，高於分析師預估的21.1億美元；經調整後的每股盈餘（EPS）為2美元，也超越預期。

Tapestry股價走勢

Coach上季仍是集團內表現最佳的品牌，營收成長率達到11%。從地區來看。歐洲營收上季成長45%，成為一大亮點，北美和大中華市場營收分別增加4%及3%。

在Coach營收高於預期帶動下，Tapestry如今預估本年度營收將超越68.5億美元，比前一年度成長3%左右，高於先前預估的逾67.5億美元，是去年11月調升營收預估後再次上修展望。Tapestry本年度EPS預估將介於4.85至4.9美元，也高於原本預期的4.5至4.55美元。

TABBY手提包憑藉柔軟觸感及奢華感，已在TikTok等應用程式（App）引發社群媒體網紅熱烈討論，進而吸引較年輕顧客目光。

另一方面，較年輕的新顧客也推升Tapestry營收。Tapestry執行長克瑞瓦瑟拉（Joanne Crevoiserat）表示，上季在北美吸引約270萬名新顧客，其中逾半數是Z世代及千禧年世代族群。

美國2月4日起對從中國大陸進口商品額外課徵10%關稅，對此Tapestry財務長羅伊（Scott Roe）在財報電話會議上表示，Tapestry全年財測已將這項措施的影響納入考量。

羅伊強調，美國加徵關稅預料不會為Tapestry財報帶來重大影響，原因是該公司在中國大陸製造的產品十分有限，加拿大和墨西哥則完全沒有Tapestry生產線。

Tapestry不到兩個月前取消與Capri合併的計畫，如今Tapestry業績表現強勁，但Capri黯淡無光，形成鮮明對比。

克瑞瓦瑟拉表示，Tapestry將暫停推動併購，直到確保Coach能維持成長，Kate Spade也重返可長可久的成長軌道。

Tapestry股價過去一年翻漲逾一倍，漲幅遠大於美國股市標普500指數的23%。