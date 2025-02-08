鑽石巨頭戴比爾斯拚IPO 更近一步

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

英美資源集團（Anglo American）旗下鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）距離辦理首次公開發行股票（IPO）又更近一步，因波札那政府可能提高在戴比爾斯持股比率，有望為該集團的分拆作業鋪路。

英國金融時報（FT）報導，英美集團計劃將戴比爾斯上市或出售，該集團擁有戴比爾斯85%持股，價值估計約25億美元。本周和戴比爾斯簽下30年銷售與授權合約的波札那政府，則持有其餘的15%股權。戴比爾斯執行長庫克說，波札那政府「表示有興趣增加持股」。

報導指出，這份30年合約有望為英美集團分拆戴比爾斯鋪路。英美集團執行長萬布拉德表示，該集團分拆多餘資產的作業，將在年底前「實質上完成」，但也表示，近來人造鑽石興起與大陸需求不振拖累價格，分拆戴比爾斯確實較為複雜。

英美集團6日表示，「有可能」再次調降戴比爾斯估值，引發外界對該公司能以多少價格出售持股的疑慮。英美集團去年將戴比爾斯估值調降16億美元，目前其估值為76億美元。英美集團說，準備IPO同時，也不排除直接出售戴比爾斯，但目前尚無買家出現。

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