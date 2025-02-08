Honeywell事業 計劃一拆三

漢威聯合（Honeywell）宣布一分為三的計畫，成為美國碩果僅存的少數巨型工業集團中，決定走向分拆的又一家。

擁有119年歷史的漢威集團旗下事業眾多，產品從飛機引擎到倉儲機器人都有，目前市值為1,450億美元。該集團6日宣布，將把航太事業從自動化部門獨立出來，未來也打算把先進材料事業分割出去。漢威執行長卡普爾表示，這是全盤評估後所做的決定，可望「為股東和顧客釋出可觀的價值」。

卡普爾說，評估過程中，發現自動化與航太策略目標「分歧」的問題。他指出，航太需要專注於產能擴張、供應鏈調整和電氣化，自動化則需要焦聚於人工智慧（AI）、數位改造和能源安全，將兩者分開可提升盈餘成長並強化競爭力，進而釋放更多價值。

自2023年6月接掌漢威以來，卡普爾就展開一連串併購，去年簽署的收購交易價值逾90億美元，期間也脫售了一些資產，讓營運更聚焦於三股「大趨勢」：自動化、航太和綠能轉型。漢威去年10月已宣布將分割先進材料部門。

漢威決定一分為三，對維權股東Elliott Management是一大勝利。Elliott 6日對此消息表示歡迎，認為可改善營運聚焦、策略協調和靈敏度。該公司之前即呼籲漢威跟進奇異（GE）、3M和江森自控（Johnson Controls）的做法，將龐雜的事業分拆，為股東創造更多價值。

漢威6日也上修財測，2025年調整後每股盈餘估為10.1至10.5美元，比原估值調高2%至6%，但仍達不到分析師預期。銷售成長和自由現金流預測同樣低於預期。漢威的航太事業利潤高，大客戶包括波音和空中巴士，2024年營收達150億美元，貢獻集團總營收的40%，本益比卻遠不如純航太公司TransDigm。

總雇員約9.5萬人的漢威表示，航太與自動化事業分割計畫可望在2026下半年前完成。