輝達AI助人形機器人大躍進 還能Kobe上身秀「後仰跳投」

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）與卡內基美隆大學合作研發出具突破性的人工智慧（AI）學習技術，使人形機器人能做出籃球巨星布萊恩（Kobe Bryant）標誌性的後仰跳投動作。

科技新聞網站Interesting Engineering報導，這項AI學習技術結合模擬和真實世界物理，將人形機器人的動作訓練至與現實動態趨向一致。

經過新技術訓練的人形機器人，如今可複製布萊恩的後仰跳投，以及葡萄牙足球明星羅納度（Cristiano Ronaldo）、美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）等體壇傳奇人物的招牌或慶祝動作。此外，這台人形機器人還能前跳和側跳超過1公尺。

由於硬體限制及關節數量比人類少，這台機器人可能還是顯得有些笨拙，但與之前的人形機器人相比，其靈活性已顯著提高。

透過新技術，研究人員可將動作追蹤誤差大幅減少52.7%，使機器人能夠做出以前辦不到的全身複雜動作。