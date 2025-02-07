快訊

大S確定採樹葬入土 小S發聲曝原因：讓姊姊回歸大自然

聽新聞
0:00 / 0:00

美元月就業報告好壞參半 預料Fed不會改變緩降息立場

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國1月非農就業人數僅增加14.3萬人，低於預估的17.5萬人，失業率則下降至4%。美聯社
美國1月非農就業人數僅增加14.3萬人，低於預估的17.5萬人，失業率則下降至4%。美聯社

美國今年元月就業報告強弱互見，就業人數增量大幅縮小，且低於預估，但薪資升幅超強，且失業率進一步下降。這項報告預料不會使聯準會Fed）改變目前的減緩降息速度的立場。

主要數據如下：

元月非農就業人數僅增加14.3萬人，低於預估的17.5萬人，更不到去年12月時30.7萬人（修正數）的一半；去年11及12兩月新增就業人數共上修10萬人。

上月民間部門就業增加11.1萬人，低於預估的15.8萬人，也只有去年12月時22.3萬人增量的一半；但製造業小增3,000人，比去年12月時減少1.3萬有所改善。

平均時薪月升幅大幅提高到0.5%，高於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.1%，高於預估的3.8%，也高於去年12月時的3.9%；平均每人每周工時縮短0.2小時，為34.1小時，也低於預估的34.3小時。

失業率再降0.1個百分點，回到4.0%，低於預估的4.1%；勞動參與率上升0.1個百分點，為62.6%，略高於預估的62.5%；就業不足率維持7.5%。

Fed 失業 聯準會 薪資 非農就業

延伸閱讀

債券回來了、債蛙能擦乾眼淚了？專家：00959B長天期投資等級債價值仍在

壽險業痛點 避險成本飆高 2024年攀升到3,851億

英降息1碼 發出鷹派指引 暗示通膨降到2%目標之前只會再下調1碼

中租將發債200億 籌措長期穩定資金

相關新聞

美元月就業報告好壞參半 預料Fed不會改變緩降息立場

美國今年元月就業報告強弱互見，就業人數增量大幅縮小，且低於預估，但薪資升幅超強，且失業率進一步下降。這項報告預料不會使聯...

輝達AI助人形機器人大躍進 還能Kobe上身秀「後仰跳投」

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）與卡內基美隆大學合作研發出具突破性的人工智慧（AI）學習技術，使人形機器人能做出籃球巨星...

異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

中國人工智慧聊天機器人DeepSeek撼動全球產業，導致美國科技股市值一夜蒸發數千億美元。但為防止敏感資訊外洩，從華府到...

不畏DeepSeek憂慮！美國4大CSP今年AI總支出將逾3千億美元

美國科技大咖砸在人工智慧（AI）的支出今年將繼續支出，亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta等美國四...

市場靜待美公布重要就業數據 密切關注華府動態、亞股走勢不一

隨著投資人靜待美國今天稍後公布就業數據，亞洲股市今天走勢不一。而在美國總統川普持續強勢推動貿易議程的情況下，市場密切關注...

DeepSeek安全疑慮未除 南韓個資保護當局建議謹慎使用

南韓個人資料保護委員會今天表示，由於中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的服務仍存在安全疑慮，因此建議民眾謹慎使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。