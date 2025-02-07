美元月就業報告好壞參半 預料Fed不會改變緩降息立場

美國今年元月就業報告強弱互見，就業人數增量大幅縮小，且低於預估，但薪資升幅超強，且失業率進一步下降。這項報告預料不會使聯準會（Fed）改變目前的減緩降息速度的立場。

主要數據如下：

元月非農就業人數僅增加14.3萬人，低於預估的17.5萬人，更不到去年12月時30.7萬人（修正數）的一半；去年11及12兩月新增就業人數共上修10萬人。

上月民間部門就業增加11.1萬人，低於預估的15.8萬人，也只有去年12月時22.3萬人增量的一半；但製造業小增3,000人，比去年12月時減少1.3萬有所改善。

平均時薪月升幅大幅提高到0.5%，高於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.1%，高於預估的3.8%，也高於去年12月時的3.9%；平均每人每周工時縮短0.2小時，為34.1小時，也低於預估的34.3小時。

失業率再降0.1個百分點，回到4.0%，低於預估的4.1%；勞動參與率上升0.1個百分點，為62.6%，略高於預估的62.5%；就業不足率維持7.5%。