原油銷至大陸遭美國制裁 伊朗外交部譴責美「非法且無理」

美國指控一個國際網絡促成運送數百萬桶、價值數億美元的伊朗原油至中國而施加金融制裁。伊朗外交部今天譴責美國的制裁行動「非法」且「無理」。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）發表聲明：「美國新政府對伊朗施壓、企圖阻止伊朗與貿易夥伴進行合法交易的決定，不合理、不合法並且違法。」

聲明中指出：「美國此舉絕對無理，且違反國際規則。」

美國財政部昨天指控這個國際網絡替伊朗武裝部隊參謀總部以及一家受到制裁的幌子公司Sepehr EnergyJahan Nama Pars代為「運送數百萬桶、價值數億美元的伊朗原油至中國」，美國財政部因此對該網絡祭出金融制裁。