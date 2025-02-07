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異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
中國人工智慧聊天機器人DeepSeek撼動全球產業，導致美國科技股市值一夜蒸發數千億美元。中通社
中國人工智慧聊天機器人DeepSeek撼動全球產業，導致美國科技股市值一夜蒸發數千億美元。中通社

中國人工智慧聊天機器人DeepSeek撼動全球產業，導致美國科技股市值一夜蒸發數千億美元。但為防止敏感資訊外洩，從華府到首爾，多國政府爭相禁止官方裝置使用DeepSeek。

DeepSeek為何引發疑慮、哪些國家頒布禁令、那是合理作法嗎？法新社彙整5大重點如下：

●哪些國家禁DeepSeek？

義大利率先採取行動，羅馬當局對DeepSeek展開調查，並下令限制DeepSeek取用義國用戶個資。

接著，台灣禁止公務員及關鍵基礎設施員工使用DeepSeek，強調這是中國產品且有危害國家安全之虞。幾天後澳洲也跟進。

南韓國防部、統一部等部會及警察廳都以安全風險為由，禁止軍用和公務電腦使用DeepSeek。

美國議員也提出「政府裝置禁用DeepSeek法案」（No DeepSeek on Government Devices Act）。聯邦眾議員拉胡德（Darin LaHood）指出，「附隨於中國共產黨的」中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）對美國國家安全構成「驚人的」威脅。

●為何DeepSeek掀安全疑慮？

DeepSeek的服務約定及條款就提供個資給第3方作出規範，這與美國AI公司OpenAI的聊天機器人Chat GPT非常類似。

南韓順天鄉大學資安教授廉興烈（Youm Heung-youl，音譯）指出，儘管美國企業通常會拒絕政府提取資訊，「在中國，當政府提出要求，公司便有法律義務提供用戶資料」。

●禁用DeepSeek理由正當嗎？

挪威奧斯陸大學南韓研究教授狄宏諾夫（VladimirTikhonov）談到，華府對DeepSeek表達憂心後，南韓採取行動限制DeepSeek既反映韓方的「真切憂慮，也反映追隨美國做法的本能反應」。

他說，美國安全盟邦南韓「無法在大規模戰爭情況下單獨行動，所以預期他們或多或少會遵循美軍的網路安全準則」。

狄宏諾夫還提到，美國科技巨擘谷歌（Google）可能也會與政府機構分享用戶的歷史搜尋紀錄等資訊，但在中國，科技巨頭與當局的合作可能「更廣泛」。

台灣AI專家、台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀告訴法新社，DeepSeek奉行與社會主義核心價值一致的政策。例如在天安門事件或台灣國家地位等敏感議題上，它無法回應或只能反映中國官方立場。

●DeepSeek異軍突起？

南韓龍仁大學中國研究教授朴昇贊（Park Seung-chan，音譯）告訴法新社：「DeepSeek是於2023年5月推出，這類事物不可能在一夜之間問世。」

專家指出，中國近年向企業豪擲數額龐大研發資金。

根據大韓商工會議所的數據，中國在研發方面的投資位居全球第2，仍次於美國，但增長最為顯著，過去10年來投資額成長逾11倍。

朴昇贊說：「我認為（DeepSeek推出R1模型）是（美國總統）川普時代來臨前就準備、深思熟慮過的行動，而且我們應該注意DeepSeek的第2、第3波行動。」

●可能的後續進展？

DeepSeek表示，它是用沒那麼先進的H800晶片驅動大型學習模型。美國2023年祭出出口管制前，H800尚可銷售至中國。

南韓成均館大學中國經濟學教授朴基順（Park Ki-soon，音譯）告訴法新社：「如果DeepSeek真的使用H800，這代表就算沒有最尖端技術半導體，只要軟體優良，一般半導體也能達成類似成果。」

DeepSeek 南韓 美國 資安

延伸閱讀

中信NASDAQ及中信美國創新科技ETF 11日掛牌上市

憂心使用者數據安全 美國會議員提案政府全面禁用DeepSeek

DeepSeek安全疑慮未除 南韓個資保護當局建議謹慎使用

DeepSeek概念股持續大漲 上證指數升破3300點

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