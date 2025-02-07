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市場靜待美公布重要就業數據 密切關注華府動態、亞股走勢不一

中央社／ 香港7日綜合外電報導
隨著投資人靜待美國今天稍後公布就業數據，亞洲股市今天走勢不一。 示意圖／AI生成
隨著投資人靜待美國今天稍後公布就業數據，亞洲股市今天走勢不一。 示意圖／AI生成

隨著投資人靜待美國今天稍後公布就業數據，亞洲股市今天走勢不一。而在美國總統川普持續強勢推動貿易議程的情況下，市場密切關注華府動態。

川普宣布對中國、加拿大和墨西哥實施關稅，引發本週伊始的股市震盪。而川普延後1個月對加墨實施關稅，卻如期對中國加徵關稅，引發中國祭出報復性關稅，助長市場憂心中美再度爆發貿易戰重創經濟。

觀察家雖認為中國的回應較為克制，可能是因為中國領導階層希望保留後續應對空間，但他們警告，雙方對峙可能升級，其他國家也可能成為川普的目標。

滙豐環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民（Frederic Neumann）在研究報告摘要中說：「這場紛爭何時結束，目前難以預測，也不能排除突然達成協議取消關稅的可能性。」

「然而，更可能的是即使美國最終對中國加徵關稅。區域內其他經濟體假以時日也將遭到檢視，因為不少國家對美貿易呈現可觀的順差。」

市場目前焦點轉向今天稍後美國將公布的非農新增就業數據，一旦數據低於預估將升高市場預期降息心理。

香港、上海股市今天在科技股帶動下漲幅逾1%；新加坡、威靈頓、台北股市也收漲。雪梨、首爾、雅加達和馬尼拉股市則收跌。

亞股 川普 美國

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