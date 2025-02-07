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DeepSeek安全疑慮未除 南韓個資保護當局建議謹慎使用

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
南韓個人資料保護委員會今天表示，由於中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的服務仍存在安全疑慮，因此建議民眾謹慎使用。中央社
南韓個人資料保護委員會今天表示，由於中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的服務仍存在安全疑慮，因此建議民眾謹慎使用。中央社

南韓個人資料保護委員會今天表示，由於中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的服務仍存在安全疑慮，因此建議民眾謹慎使用。

韓聯社報導，鑒於「深度求索」（DeepSeek）如何處理個人資料的疑慮揮之不去，南韓政府數個部會機關本週已禁止能連接外網的公務電腦使用DeepSeek的服務。

南韓個人資料保護委員會（Personal InformationProtection Commission，PIPC）在簡報中說：「考量到使用DeepSeek服務期間仍存在安全疑慮，（我們）建議謹慎使用。」

南韓個資保護委員會表示，他們正在分析使用DeepSeek服務時傳送出的資料，並打算提出措施來確保使用這項服務時沒有個資疑慮。

南韓個資保護委員會1月底已發函DeepSeek，詢問其個資保護政策相關詳細資料。

南韓個資保護委員會如今說，他們是透過數個管道提出這項詢問。此外針對這項議題，他們正與英國資訊委員會辦公室（Information Commissioner's Office，ICO）等多國個資保護當局進行合作。

南韓個資保護委員會還表示，他們打算透過正式外交管道請求中國方面就DeepSeek安全疑慮進行配合。

DeepSeek 個資 南韓

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