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安撫市場為上！美財長重申追求強勢美元政策 短期不改變發債計畫

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，總統川普領導下的美國將繼續奉行「強勢美元」政策，他會避免批評聯準會（Fed）主席，近期也不打算調整發債計畫，顯示他審慎避免快速顛覆現狀，以免引發金融市場震盪。

川普在競選時曾表達對強勢美元的憂慮，貝森特也曾批評前財長葉倫以大量短天期公債融通赤字，以壓低長期利率並刺激經濟。

不過，貝森特6日接受彭博資訊採訪時說，「川普完全不會改變強勢美元政策」，「我們希望美元強勢，我們不希望的是其他國家藉由本國貨幣貶值操縱貿易」。他說，由於一些國家「積累龐大的貿易順差，沒有自由形式的貿易體系」，部分可能是匯率所致，部分可能是一些國家「壓低利率」造成，但他沒有點名具體國家。

貝森特也說，他不打算立刻改變發債政策，目前發債「軌跡不錯，政府資金充足」，「我相信隨著總統的議程明顯奏效，我們將看到大量不會推升通膨的成長，我認為這將幫助我們校正政策樣貌，但我預計在可預見的未來，發債（計畫）不會有任何改變」。

他也說，不想解散美國財政部借款諮詢委員會（TBAC），但他計畫調整成員組成，以及該委會和美國債務管理機構互動的方式。TBAC是由一群頗具影響力的交易商與投資人組成，過去幾十年來建議美國債務管理機構要如何最佳支應預算赤字。

他表示，他會避免批評Fed主席，並表示川普政府並非聚焦Fed會否降息，「我將不會評論貨幣政策，我相信他（Fed主席鮑爾）會做正確之事，所以不會有任何批評」。川普在第一個總統任期常批評鮑爾，在去年總統大選時，還曾傳出貝森特獻策在鮑爾任期屆滿前，先提名「影子Fed主席」。

貝森特6日說，他最近也與鮑爾碰面，「「我拜訪了Fed，我們吃了一頓非常豐盛的早餐」，「鮑爾主席和我不太認識彼此，這次會面非常有建設性」。他說，川普政府聚焦於造成美國10年期公債殖利率下滑的政策舉措，而非Fed是否降息的問題，「我認為10年期公債殖利率是要關注的重要價格，不只攸關抵押貸款，也涉及長期的資本形成」。

Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）表示，這些言論可能顯示「至少在短期內，Fed與新政府之間的緊張關係緩解」。

貝森特的這些言論也顯示，在川普貿易政策已引發投資人不安之際，他目前追求安撫市場。

此外，美國政府效率部（DOGE）主管馬斯克能夠存取財政部支付系統的權限引發爭議後，一名美國法官已暫時禁止把支付系統的數據交給政府外部人士，意味著馬斯克遭禁止取得相關資料，美國財政部也同意暫時不提供DOGE存取其資訊系統的權限。

貝森特表示，他親自評估過DOGE能夠「唯讀」聯邦支付資料的員工，財政部的支付體系未遭更動。

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