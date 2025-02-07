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印度央行睽違五年首度降息 象徵政策轉向

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
印度央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）。路透
印度央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）。路透

印度央行7日調降基準利率1碼，為2020年5月來首度降息，希望在全球風險升高之際，刺激日漸減速的經濟。

印度央行由六人組成的貨幣決策委員會一致同意，調降基準的附買回利率1碼至6.25%，為五年來首度降息，也符合市場預期，也象徵新任總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）去年12月上任後，扭轉前總裁達斯任內按兵不動以防範通膨的立場。

馬爾霍特拉表示，成長與通膨的發展「開放出聚焦於成長的空間」，印度央行將「持續明確著重讓通膨持續符合目標，同時支持成長」。他也重申該央行對匯率的立場，表示干預匯市的目標是要避免過度動盪，但並未針對特定匯率水準或區間。

不過，印度去年12月通膨率為5.2%，依然高於央行的4%中期目標，同時印度盧比過去幾周急貶，使央行陷入兩難困境。

印度 通膨

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