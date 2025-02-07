印度央行睽違五年首度降息 象徵政策轉向
印度央行7日調降基準利率1碼，為2020年5月來首度降息，希望在全球風險升高之際，刺激日漸減速的經濟。
印度央行由六人組成的貨幣決策委員會一致同意，調降基準的附買回利率1碼至6.25%，為五年來首度降息，也符合市場預期，也象徵新任總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）去年12月上任後，扭轉前總裁達斯任內按兵不動以防範通膨的立場。
馬爾霍特拉表示，成長與通膨的發展「開放出聚焦於成長的空間」，印度央行將「持續明確著重讓通膨持續符合目標，同時支持成長」。他也重申該央行對匯率的立場，表示干預匯市的目標是要避免過度動盪，但並未針對特定匯率水準或區間。
不過，印度去年12月通膨率為5.2%，依然高於央行的4%中期目標，同時印度盧比過去幾周急貶，使央行陷入兩難困境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言