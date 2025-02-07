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鴻海與日產攜手？有專家籲謹慎行事 不看好有理由

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日產傳出考慮鴻海在內的新策略夥伴。圖為去年10月鴻海科技日展出的電動車。美聯社
日產傳出考慮鴻海在內的新策略夥伴。圖為去年10月鴻海科技日展出的電動車。美聯社

與本田汽車合併破局，日產開始尋找新的策略夥伴，其中也包括鴻海。根據路透熱點透視（Breakingviews）專欄作家馬克（Robyn Mark）在社群平台X的發文勸謹慎行事，顯然不看好兩家公司的合作前景。

馬克表示，「鴻海可能對日產感興趣，合乎它的電動車野心。日產坐擁全球品牌、在各地設有工廠，但該公司電池技術落後且財務狀況不佳。再加上美國關稅風險，以及鴻海過往的併購表現不佳」，日產並不是非娶不可的對象。

日產 電動

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