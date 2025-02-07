MCU大廠微芯警告庫存修正還沒完成 股價盤後暴跌逾6%
美國微控制器（MCU）暨類比IC大廠微芯科技（Microchip Technology）上季獲利、營收和毛利率、以及本季財測都低於市場預期，並且表示晶片庫存的修正循環還沒結束，拖累股價6日盤後暴跌逾6%。
微芯6日公布，在止於去年12月底的年度第3季（上季）淨銷售年減42%至10.3億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為20美分，經調整後毛利率年比銳減8.4個百分點至55.4%，全都低於華爾街預估。
微芯預期，本季經調整後EPS將介於5-15美分，遠低於市場預測的27美分，淨銷售將介於9.2億-10億美元，也少於分析師推估的10.5億美元，經調整後毛利率將介於52%-54%，同樣低於預期。
微芯預期全年資本支出約為1.35億美元，低於先前預估的約1.75億美元，「為符合2025年度日漸減緩的總經環境，我們已暫停多數工廠擴張行動，並縮減2026年度的資本支出規畫」，「雖然我們的客戶和通路夥伴庫存已大幅去化，我們認為修正循環仍還沒完成，我們本季的訂單高於上季，但整體水準依然低迷」。
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