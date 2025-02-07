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劉揚偉爭取與日產合作 電動車策略長關潤穿針引線

中央社／ 台北7日電

日本車廠本田日產整合協商傳出面臨破局，外媒報導日產不排除與鴻海合作。據知情人士透露，鴻海董事長劉揚偉爭取與日產合作，指示鴻海電動車策略長關潤主動接觸日產大股東雷諾，洽談釋出股權可能性，而關潤也在農曆春節期間遊說日產高層，動作十分積極。

對於有意爭取與日產合作傳聞，鴻海不予評論。

日本媒體5日報導，2024年底宣示朝向經營整合的兩大汽車製造商本田（Honda）汽車及日產（Nissan）汽車，傳出本田提議將日產納為子公司後，引發日產強烈反彈，日產向本田表達終止雙方經營整合協商的想法，雙方經營整合協商恐面臨破局。

金融時報6日報導，部分日產董事成員對於與鴻海合作，抱持開放態度，日產也開始對外尋找科技業策略合作夥伴的機會。

消息人士向中央社記者透露，鴻海董事長劉揚偉早於去年就指示關潤向日產爭取合作，關潤過去在日產汽車體系有33年的產業經驗，也曾擔任雷諾-日產-三菱汽車聯盟首席副營運長，有著相關人脈可直接牽線日產與雷諾。

去年12月中，關潤前往法國與雷諾汽車洽商，協商雷諾釋出持有日產股權給鴻海的可能性。消息人士透露，本田與日產預計今年2月中旬對外說明整合方向，為了趕在雙方協商結論之前，關潤在農曆年前就抵達日本，與日產高層接洽，爭取合作空間。

日系車廠高階主管接受記者採訪分析，鴻海若要與日產合作，仍需觀察日本經濟產業省的態度、以及包括日產內部高層和整體產業的立場，鴻海若要打進日系車廠體系，並非一蹴可幾。

本田與日產原訂1月底公布經營整合協商大方向，先前雙方表示將延至2月中旬。本田和日產原先規劃今年6月談妥並簽署正式契約，並在2026年8月讓新成立的控股公司上市。

日本經濟 日產 本田

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