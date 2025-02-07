亞馬遜1Q指引低於預期 但全年資本支出可能破千億美元

亞馬遜公布財報，上一季度營收符合預期，且每股獲利（EPS）優於市場預期，但最新公布的第1季營收和營業利潤等業績指引，都低於市場預期，造成盤後股價下跌。國內大型法人機構表示，亞馬遜去年第4季三大業務（北美、國際、AWS）都交出穩定的增速表現，且營業利潤率同比都有所改善。2024年來看公司的資本支出達到782億美元，遠超原本預期，對於2025年的支出預估可能超過1,000億美元，高於市場預期。

亞馬遜去年第4季收入達1,877.9億美元，年成長10.5%，扣除匯率因素則為11% ，符合公司1,815億~1,885億美元的預期，略優於市場預期1,873億美元；淨利達200億美元，年成長88.3%，稀釋後EPS 1.86美元，去年同期則為1美元，表現遠優於市場預期1.47美元。

在今年第1季業績展望方面，營收達1,510億~1,555億美元，年成長率介於5%～9%。其中包含來自匯率因素約個150個bp的負面影響。營業利潤介於140億~180億美元，去年同期則為153億美元。

法人機構表示，亞馬遜在法說會上，對於Deepseek在模型訓練上的創新也很驚豔，認為確實有一些特別之處，亞馬遜認為這就是目前模型開發市場的狀態，這樣的創新和顛覆會不斷發生。對AWS這樣的基礎設施供應商來說，主要的任務就是讓客戶可以使用到不同的模型，就像現在bedrock和sage aker都已經可以使用Deepseek模型了。

另外還有一個重點是，亞馬遜認為，隨著這些成本的下降，會帶動終端使用量的持續增加而非減少。亞馬遜本季資本支出達263億美元，且持續看好AI趨勢帶來的市場，因此2025年將持續擴大資本支出以掌握相關機會。