日圓兌美元一度突破151 兩個月來最高 小摩預測年底前升抵148

日圓兌美元周五升值，一度突破151水準，到150.96日圓兌1美元，為去年12月以來首見。此前，日本總務省周五公布12月經通膨調整後的家庭支出，較去年同期增加2.7%，高於預估中值，這是因為獎金帶動的強勁薪資增長有助消費者鬆綁荷包，日本家庭以2022年8月以來最快速度提升消費。

12月經通膨調整後的實質工資連續第二個月成長，名義工資因獎金增加而創下1997年以來最大增幅。市場揣測央行仍將繼續升息，推升日圓走高。日本央行上月調高基準利率，部分原因是判斷企業與工會之間的春季薪資談判正朝向強勁的結果邁進，與去年類似。

不過，薪資成長由非固定發放的獎金支撐，引發支出增加能否持續的質疑。整體通膨率居高不下，白米等生活必需品價格飆漲，占經濟比重超過一半的消費者支出近幾個月難以上升。

NLI研究所經濟研究部主管Taro Saito表示，「數據非常強勁，收入環境無疑正在改善。但我認為整體趨勢仍然是消費不振。我們知道這項調查的波動性往往很大，就細項看，花在住房相關的支出很大，所以這可能只是暫時現象。」

日圓兌美元的匯價後來回落到151.49。

根據彭博資訊報導，在強勁的薪資數據以及央行官員發表鷹派評論後，避險基金本周做多日圓，在現貨市場和期權市場都進行了買入操作。

摩根大通首席日本外匯策略師Junya Tanase在他撰寫的報告裡預測，日圓兌美元短期內可能走強突破150，但因導致日圓疲軟的結構性因素依然存在，會限制日圓的上漲空間——日本的實質利率仍是負值，與日本個人儲蓄帳戶相關的資金外流很可能居高不下——即使美元兌日圓跌破 150，也不太可能加速跌向140。

他維持美元兌日圓將在2025年6月底跌到151、年底跌到148的預測。