亞馬遜Q1銷售展望遜色 盤後下跌4%

亞馬遜公司（Amazon.com）去年最後一季銷售額超過華爾街預期，但由於雲端運算業務表現疲軟，加上營收預測低於預期，投資人一開始拋售股票，導致股價下跌。

路透社報導，財報發布後，亞馬遜股價在延長交易時段一度下跌多達4%，市值蒸發約900億美元。

亞馬遜預計今年第一季銷售預估將介於1510億至1550億美元之間，低於市場平均預測的1580億美元。

亞馬遜的雲端業務「亞馬遜網路服務」（AmazonWeb Services，AWS）營收成長19%，達到287.9億美元，低於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編數據顯示的市場預測288.7億美元。亞馬遜與規模較小的雲端服務供應商微軟（Microsoft）和谷歌（Google）一樣，雲端業務均表現疲軟。

在雲端業務疲軟之際，投資人對大型科技公司投入數十億美元的資本支出日益感到不耐，並渴望從砸重本投資的人工智慧（AI）獲得回報。

西諾佛信託公司（Synovus Trust）高階投資組合經理摩根（Daniel Morgan）說：「在第3季表現非常強勁後，這一季的成長率都未達預期，這是市場不願聽到的消息。」他指出，尤其在AI領域出現像中國DeepSeek這樣的新競爭者後，這一情況更為明顯。

與其他競爭對手一樣，亞馬遜正大力投資於AI軟體開發。在去年12月的AWS年度大會上，亞馬遜展示了新的AI軟體模型，希望能吸引新的商業和消費者客戶。

根據路透社本週稍早報導，亞馬遜預計在本月稍晚推出備受期待的Alexa生成式AI語音服務，先前因為擔憂品質和速度，曾多次延後推出這項服務。

微軟和Google母公司Alphabet都在去年第4季公布雲端業務成長放緩的消息，導致股價下跌。這些公司與Meta Platforms都表示，開發AI軟體基礎設施的成本，使得2025年的資本支出預計將大幅上升，3家公司總計達約2300億美元。