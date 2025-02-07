油價下跌 黃金結束五連漲 銅價繼續走高

國際油價周四（6日）下跌，因為美國總統川普再次承諾要壓低原油價格，這蓋過了他推動加強對伊朗制裁的影響。黃金結束五連漲；銅價連續第四天上漲。

布蘭特原油期貨下跌0.32美元，或0.43%，結算價報每桶74.29美元。美國西德州原油期貨下跌0.42美元，或0.59%，報70.61美元。

川普周四再次承諾提高美國產量，以促油價降低，緩解消費者通膨。他發言之後，油價回吐稍早漲幅。儘管如此，分析師仍對美國石油生產商是否願意在當前的市場上供應更多石油，表示質疑。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo就說，「沒有跡象顯示美國鑽探活動在加速」，所以市場對川普發言的反應，令他感到意外。

花旗集團Francesco Martoccia等分析師在一份報告中則是寫道：「我們仍然堅信，總統川普最終可能會對石油市場產生不利影響。具體而言，川普一直強調降低能源價格是解決美國通膨、利率、債務和生活成本問題的核心解決方案，這也是他當選的一個核心因素。」

周四油價另也因美國原油庫存大增而承壓。最新美國政府數據顯示，上周美國國內原油庫存增加870萬桶，遠高於分析師預期的增加200萬桶。麥格理分析師表示，他們預計本周美國原油庫存將再次大幅增加。

紐約黃金現貨價格周四終結連續五個交易日的連漲勢頭，收盤下跌0.38%，報每英兩2,856.28美元。在周四拉回修正之前，金價連創新高。

花旗集團預期，地緣政治緊張局勢和川普引發的貿易戰提振對避險資產的需求，黃金價格將在三個月內觸及每英兩盎司3,000美元紀錄高點。

銅價方面，倫敦金屬交易所（LME）銅價期貨連續第四天上漲，周四盤中一度觸及去年11月中以來最高水準，後小幅回吐漲幅。收盤上漲0.4%，報每噸9,276.5美元。上海東吳玖盈投資管理有限公司的交易主管Jia Zheng說，「投資人在密切關注下周製造商重新開工時的消費回升」，「這將在交易所庫存較低的情況下推動補充庫存並提振銅價」。