蘋果新款iPhone SE最早下周發布 本月稍晚開賣

蘋果公司（Apple）計劃在未來幾天發布期待已久的新款iPhone SE，要透過更新平價機型來刺激銷售，並吸引使用Android手機的用戶。

彭博資訊報導，根據知情人士，蘋果預計最早下周發布新款iPhone SE，並在本月稍晚開賣。知情人士表示，蘋果不太可能為該機型舉行發布會，而是選擇於官網發布。由於相關計畫尚未公開，知情人士要求匿名。

蘋果於2016年首次推出這款入門機型。2022年發布的現有iPhone SE機型已經過時，它是唯一一款仍然帶有Home按鍵並且沒有Face ID的iPhone。新款iPhone SE的外觀會像iPhone 14，且將包含蘋果AI軟體Apple Intelligence。

有跡象顯示新機型即將上市。美國許多地區的蘋果零售店，現有iPhone SE的庫存已經告罄，這通常是新機型上市的先兆。