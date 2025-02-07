巴拿馬總統：退出一帶一路與魯比歐訪問無關 在魯比歐到訪前就已決定

據俄羅斯衛星通訊社，巴拿馬總統穆里諾表示，巴拿馬決定退出中國「一帶一路」倡議，這與美國國務卿魯比歐前不久的訪問無關，這項決定早在魯比奧到訪之前就已經做出了。不過，穆里諾同時排除了與中國斷絕外交關係的可能性。

穆里諾在新聞發布會上說：「早在與魯比奧會面之前，我就做出了這個決定並討論了這一決定。鑑於當前形勢，我藉此機會評估了與中國之間的雙邊關係。」

穆里諾表示，「我國駐北京大使依照協議提交了文件，提前90 天宣布退出倡議。我記得，這是協議中規定的。這項決定是我做出的」。

美國總統川普在1月20日發表就職演說時表示，想要控制巴拿馬運河。2月2日，美國務卿魯比歐在巴拿馬舉行的會晤中對穆里諾總統表示，美國總統川普不希望在中國在該地區影響力增加的情況下維持巴拿馬運河的現狀。隨後，巴拿馬總統宣布，巴拿馬政府將不會延長與中國簽署的「一帶一路」倡議諒解備忘錄。

中國「一帶一路」倡議旨在透過數位和基礎設施，包括建設道路、港口和電信網絡，為這些國家提供發展基礎設施的經濟機會，連接65個國家。