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亞馬遜的營收展望欠佳 可能創最疲弱成長紀錄 股價盤後下跌4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜周四提供的本季營收展望欠佳，股價在盤後交易下跌。路透
亞馬遜周四提供的本季營收展望欠佳，股價在盤後交易下跌。路透

亞馬遜周四盤後公布財報，股價下跌4.16%，因本季銷售預測遜於預期，儘管該公司以創紀錄資本支出來建立人工智慧（AI）服務的基礎設施。

在截至3月的本季，營收預計將介於1,510億至1,555億美元間，低於華爾街預期的1,586億美元，營業利潤介於140億至180億美元之間，也不如市場預期的182億美元。該公司將疲弱的財測歸咎於外匯異常巨大的不利影響。

根據亞馬遜的預測，本季營收成長率在5%到9%間，若是該區間的下限，將創歷來最慢的成長紀錄。

至於上季（去年第4季），淨銷售額較去年同期增加10%到1,877.9億美元，符合預期，淨利幾乎翻倍，大增88%到200億美元，表現高於市場預期。

執行長賈西一直在努力削減成本，該公司2022和2023年共裁減超過27,000名企業員工。2024年仍繼續裁員，並延續到今年。他透過削減支出和持續強化利潤豐厚的雲端業務來提高利潤。亞馬遜營運利潤率已升至11.3%。

雲端部門AWS的營收增加19%到287.9億美元，略低於FactSet訪調的分析師預期的288.7億美元。這個成長速度不如競爭對手。微軟來自Azure和其他雲端服務的營收成長了31%，Google母公司Alphabet的雲端營數成長30%。

亞馬遜上季的資本支出總額為278.3億美元，創下歷史新高，一年前為146億美元。

亞馬遜首席財務長Brian Olsavsky表示，預計2025年資本支出將提高到1,000億美元。支出躍升「主要與AWS有關，包括支援我們的AI服務需求，以及支援北美和國際分部的科技基礎設施」。

美國總統川普取消小額豁免條款，可能讓亞馬遜獲益，但該公司無法獨善其身，它的許多賣家都從海外採購商品，去年11月推出的Amazon Haul服務，直接從中國大陸的倉庫郵寄廉價商品給客戶。

成長率 財務

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