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美國財政部制裁「為伊朗向中國運送石油」的油輪公司及個人

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
為伊朗輸送石油到中國的油輪及相關公司個人被制裁。圖為被制裁的塞佩爾能源（ Sepehr Energy）旗下的薩巴蘭石化工廠。 取自塞佩爾能源網站
為伊朗輸送石油到中國的油輪及相關公司個人被制裁。圖為被制裁的塞佩爾能源（ Sepehr Energy）旗下的薩巴蘭石化工廠。 取自塞佩爾能源網站

據路透社，美國財政部週四表示，將對少數個人，以及每年向中國運送數百萬桶伊朗原油的油輪實施新的制裁，此舉旨在逐步加大對伊朗的壓力。美國總統川普誓言將伊朗原油出口降至零，以阻止伊朗獲得核武器，這是美國首次對伊朗石油實施制裁。

美國財政部表示，這批石油是代表伊朗武裝部隊總參謀部及其掛名公司塞佩爾能源（ Sepehr Energy） 所運送的，美國曾在2023年底指定該公司為制裁對象。財政部並表示，已對懸掛巴拿馬國旗的「CH Billion」油輪和懸掛香港國旗的「Star Forest」油輪實施封鎖制裁，原因是這兩艘油輪在向中國運送伊朗石油方面發揮了作用。

美國稱，這些油輪從中國儲存的倉庫「裝載」伊朗原油，這是伊朗軍方計畫的一部分，伊朗軍方將從出售原油中獲利。

制裁措施包括禁止這些個人和實體取得其在美國境內的任何資產，並禁止其從美國提供的對外援助中獲益。

伊朗總統裴澤斯基安本周敦促歐佩克(OPEC)成員國團結起來反對美國可能實施的制裁。

報導稱，熟悉制裁事務的律師傑里米．帕納 (Jeremy Paner) 表示，此舉是川普希望大幅減少石油出口的「一種戰術，而不是戰略」，因為它並沒有針對中國允許能源交易的銀行。休斯哈伯德律師事務所的合夥人帕納則表示，這與前總統喬拜登過去兩年實施的一系列制裁類似。

制裁對象是伊朗的國民阿拉什·拉維安 (Arash Lavian)，美國財政部聲稱他幫助支持了前述掛名公司塞佩爾能源公司（Sepehr Energy)。

美國也制裁印度的馬歇爾船運（ Marshal Ship Management Private Limited） 公司。此外，兩家香港公司楊福國際貿易公司（Young Folks International Trading Co Limited ）和吉洋海運通商有限公司（ Lucky Ocean Shipping Limited ）因對伊朗石油領域開展業務受到制裁。

報導稱，美國財政部外國資產控制辦公室前首席制裁調查員帕納表示，這類制裁措施可能有效，但不會將出口降至零。拉皮丹能源集團地緣政治風險主管費爾南多·費雷拉表示，這些制裁是「針對中國和伊朗的第一步，目的是在不干擾探討達成核協議的秘密談判的情況下，向北京發出警告。」

伊朗 巴拿馬 美國

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