台積電ADR續漲0.93% 較台北交易溢價24.03%
台積電ADR周四（6日）連續第三個交易日上漲，漲幅0.93%，收在210.50美元，較台北交易溢價24.03%。費城半導體指數同日上漲0.02%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌125.65點或0.28%，收在44,747.63點；標普500指數上漲22.09點或0.36%，收在6,083.57點；那斯達克指數上漲99.96點，或0.51%，收在19,791.99點。
台灣加權股價指數周四上漲155.02點，收在23,316.60點，台積電（2330）漲5元或0.45%，收在1,115.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 166.05 +0.20 161.00 +3.13
中華電 CHT 126.66 +0.39 126.00 +0.53
台積電 TSM 1,382.90 +0.93 1,115.00 +24.03
聯電 UMC 39.68 -0.17 40.10 -1.05
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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