台積電ADR續漲0.93% 較台北交易溢價24.03%

美國總統川普上任後推動的關稅政策，引發市場避險需求，1/31國際金價盤中突破每盎司2800美元，又創新高，因擔憂川普將貴金屬納入關稅範圍，外媒報導，過去幾個月有成箱的黃金和白銀被裝上飛機，從倫敦運往紐約。

2025-02-07 07:20