美股標普500指數在就業數據公布前夕小漲 亞馬遜盤後跌

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四收盤上漲，道瓊工業指數則在震盪交投中收跌，投資人分析研判好壞參半的財報，並等待亞馬遜在盤後公布上季業績，以及周五公布關鍵的就業數據。

道瓊工業指數下跌125.65點，或0.28%，至44,747.63點；標普500指數上漲22.09點，或0.36%，至6,083.57點；那斯達克指數上漲99.66點，或0.51%，至19,791.99點。

亞馬遜在財報公布前的正常交易時段上漲1.1%。該公司上季營收超出預期，但雲端運算部門的銷售低於分析師預估，股價盤後跌逾4%。在中國大陸新創公司深度求索（DeepSeek）的低成本AI模型引發外界對美國科技公司斥資數十億美元開發AI技術的質疑之後，投資人開始關注亞馬遜的AI投資。

高通股價挫低3.7%，原因是這家晶片設計公司的高管表示，在與華為的許可協議到期後，其利潤豐厚的專利授權業務今年銷售將不會出現增長。

輝達（Nvidia）的股價上漲3.1%。

Horizon Investments 投資組合管理主管Zachary Hill說：「今天的主要焦點是企業獲利，關稅退居次要。過去幾周，隨著DeepSeek的消息傳出，AI題材出現了相當大的波動。我們今晚會關注（亞馬遜）在這方面的想法。」

製藥商禮來製藥上勁揚3.3%，此前該公司預計全年利潤將大幅高於預期；時裝公司Tapestry因全年銷售和利潤預期增長而大漲12%。

菲利普莫里斯國際強漲10.9%，股價創新高，此前這家香菸生產商公布的財報優於預期，並預計2025年利潤高於市場預估。

漢威聯合的跌幅為5.6％，此前這家工業和航太公司表示將分拆為三家獨立的上市公司，並預測2025年的銷售和利潤將下滑。

標普500指數11大類股裡中有８個類股走高，金融服務和必需消費品領漲，能源股跌幅最大。

市場本周開局不利，美國總統川普上周末宣布對部分國家全面徵收關稅，但墨西哥和加拿大商品周一獲延緩生效一個月。

1 月非農就業報告將於周五公布，這是衡量勞動市場狀況和聯準會升息路徑的重要指標。根據芝商所FedWatch，交易商預計聯準會將在3月舉行的下次會議上按兵不動，但普遍預計6月降息。

周四公布的數據顯示，上周美國初次請領失業救濟的人數略有增加。

其他企業動態方面，Skyworks Solutions大跌24.7%，因為這家蘋果供應商預測其移動業務部門收入將下降，且本季獲利展望不如分析師預測。